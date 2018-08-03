Tayanna презентувала нову запальну пісню "Фантастична жінка"

Популярна українська співачка Tayanna (справжнє ім’я Тетяна Решетняк) презентувала новий сингл "Фантастична жінка", який претендує стати хітом цієї осені.

Співачка опублікувала в Instagram тизер до пісні, а також виклала кілька нових сексуальних фото, які очевидно є кадрами з майбутньої відеороботи.

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Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 1 Сер 2018 р. о 11:41 PDT

"Ця пісня присвячена всім фантастичним жінкам нашої країни. Я впевнена в тому, що сьогодні час тієї фантастичної жінки, яка несе в собі всі стихії природи, яка є уособленням самого поняття "жінка". Справжня жінка", – підписала відео Tayanna.

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Сер 2018 р. о 1:04 PDT

Tayanna – "Фантастична жінка": відео