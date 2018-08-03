Tayanna презентувала нову запальну пісню "Фантастична жінка"
Популярна українська співачка Tayanna (справжнє ім’я Тетяна Решетняк) презентувала новий сингл "Фантастична жінка", який претендує стати хітом цієї осені.
Співачка опублікувала в Instagram тизер до пісні, а також виклала кілька нових сексуальних фото, які очевидно є кадрами з майбутньої відеороботи.
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"Ця пісня присвячена всім фантастичним жінкам нашої країни. Я впевнена в тому, що сьогодні час тієї фантастичної жінки, яка несе в собі всі стихії природи, яка є уособленням самого поняття "жінка". Справжня жінка", – підписала відео Tayanna.
Tayanna – "Фантастична жінка": відео
Джерело: 24 Канал
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