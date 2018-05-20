TAYANNA прокоментувала чутки про стосунки з сином Дмитра Коляденка
Українська співачка TAYANNA, яка була учасницею проекту "Голос країни" та прагнула представляти Україну на Євробаченні, оберігає своє особисте життя від громадськості. Однак зірка все ж прокоментувала чутки про стосунки з сином Дмитра та Олени Коленко – Філіпом.
Про це артистка поділилась в інтерв'ю з Катериною Осадчою, передає ТСН.
Одразу після концерту "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" співачку TAYANNA помітили в компанії вокаліста гурту KADNAY Філіпа. Хлопець, на 8 років молодший за артистку, є нащадком хореографів Дмитра та Олени Коляденків.
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Співачка TAYANNA з Філіпом Коляденко
Від питання про стосунки з Філіпом TAYANNA помітно розхвилювалась, однак все ж прокоментувала їх. Зірка хутко спростувала всі чутки, запевнивши, що з хлопцем вони дружать.
Дуже дружні, сердечні, душевні,
– розповіла TAYANNA.
Однак Катерина Осадча все ж вирішила вивідати деталі особистого життя артистки. Ведуча запитала, чи Філіп знайомий з її 5-річним сином Даніелем. Після цього питання TAYANNA зніяковіла.
"Можна я не буду відповідати на це запитання? Що ви робите зі мною? Мій син – це моя частинка, тому все, що відчуваю я, відчуває він", – зазначила артистка.