TAYANNA прокоментувала чутки про стосунки з сином Дмитра Коляденка

Українська співачка TAYANNA, яка була учасницею проекту "Голос країни" та прагнула представляти Україну на Євробаченні, оберігає своє особисте життя від громадськості. Однак зірка все ж прокоментувала чутки про стосунки з сином Дмитра та Олени Коленко – Філіпом.

Про це артистка поділилась в інтерв'ю з Катериною Осадчою, передає ТСН.

Одразу після концерту "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" співачку TAYANNA помітили в компанії вокаліста гурту KADNAY Філіпа. Хлопець, на 8 років молодший за артистку, є нащадком хореографів Дмитра та Олени Коляденків.

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Співачка TAYANNA з Філіпом Коляденко

Від питання про стосунки з Філіпом TAYANNA помітно розхвилювалась, однак все ж прокоментувала їх. Зірка хутко спростувала всі чутки, запевнивши, що з хлопцем вони дружать.

Дуже дружні, сердечні, душевні,

– розповіла TAYANNA.

Однак Катерина Осадча все ж вирішила вивідати деталі особистого життя артистки. Ведуча запитала, чи Філіп знайомий з її 5-річним сином Даніелем. Після цього питання TAYANNA зніяковіла.

"Можна я не буду відповідати на це запитання? Що ви робите зі мною? Мій син – це моя частинка, тому все, що відчуваю я, відчуває він", – зазначила артистка.