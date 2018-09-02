Таємне життя Захарченка: що відомо про його родину

Про родину ватажка бойовиків на Донеччині Олександра Захарченка обмаль інформації. Щоправда, все ж відомо, що він по собі залишив чотири дитини та аж дві дружини: колишню та нині вже вдову.

Як пише одне із сепаратистських видань, в офіційних документах він лише вказував, що є одруженим і виховує чотирьох синів, натомість, відповідно до неофіційних джерел, у Захарченко було троє дітей від першої дружини Наталії та один син від другої, з якої він жив у цивільному шлюбі.

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За інформацією журналістів, їм’я другої обраниці Захарченка було таким самим, як і у першої.

"З Наталею Гладковою (народилася в 1986 році у Донецьку) генерал-майора стали часто бачити з 2014 року. За деякими даними, офіційно шлюб зареєстровано не було, проте обручку на правій руці Наталя носить. Друга дружина народила Захарченку четвертого сина, якого назвали Олександром. Хлопчик з'явився на світ 30 липня 2015 року", – додають представники видання.

Також зазначається, що Гладкова була разом з Захарченком на передовій: мала позивні "Мама" та "Дружина", а також надавала медичну допомогу пораненим бойовикам.

За словами самого Захарченка, одного разу його друга половина була під обстрілом і також воювала проти українців у Донецькому аеропорту.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. 2 вересня у Донецьку відбулося прощання з ватажком проросійських бойовиків.