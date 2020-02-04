Лукашенко пояснив, куди зникли директори цукрових заводів Білорусі

Наприкінці січня у Білорусі одночасно зникли директори всіх 4 цукрових заводів країни. Про їхню долі нічого не було відомо, лише ЗМІ поодиноко припускали: чоловіків могли затримати представники КДБ. І ось – 4 лютого про інцидент заговори президент країни Олександр Лукашенко.

Він заявив, що директорів цукрових заводів Білорусі дійсно затримали. Усім їм оголосили підозру у корупції. Про це Лукашенко розповів в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

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Президент Білорусі звинуватив чиновників у продажу цукру за заниженими цінами Росії.

Такого в Білорусі ще не було. Вони створили в Москві "прокладку" – торговий дім. Поставили туди своїх. З заводів за викидними цінами продавали торговому дому білоруський цукор. Ті, збільшивши ціну, продавали його на ринку. Різницю хабарями віддавали директорам заводів,

– розповів про схему білоруський лідер.

Цікаво, що частина цукру, який імпортувала Білорусь в Росію, поверталась назад у Білорусь, де також продавалась за завищеною ціною. Деталі справи невдовзі розкриє Комітет державної безпеки Білорусі.

Увага! Від моменту зникнення директорів цукрових заводів Білорусі, тобто, від 28 січня, це перша згадка про них та їх затримання.

Що відомо про зникнення директорів цукрових заводів Білорусі: