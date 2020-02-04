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      Лукашенко пояснив, куди зникли директори цукрових заводів Білорусі

      401 Читать новость на русском
      Олександр Лукашенко / Getty images

      Наприкінці січня у Білорусі одночасно зникли директори всіх 4 цукрових заводів країни. Про їхню долі нічого не було відомо, лише ЗМІ поодиноко припускали: чоловіків могли затримати представники КДБ. І ось – 4 лютого про інцидент заговори президент країни Олександр Лукашенко.

      Він заявив, що директорів цукрових заводів Білорусі дійсно затримали. Усім їм оголосили підозру у корупції. Про це Лукашенко розповів в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

      Дивіться також: Ексбоєць СОБР Білорусі зізнався у гучних вбивствах опонентів Лукашенка, – DW

      Президент Білорусі звинуватив чиновників у продажу цукру за заниженими цінами Росії.

      Такого в Білорусі ще не було. Вони створили в Москві "прокладку" – торговий дім. Поставили туди своїх. З заводів за викидними цінами продавали торговому дому білоруський цукор. Ті, збільшивши ціну, продавали його на ринку. Різницю хабарями віддавали директорам заводів,
      – розповів про схему білоруський лідер.

      Цікаво, що частина цукру, який імпортувала Білорусь в Росію, поверталась назад у Білорусь, де також продавалась за завищеною ціною. Деталі справи невдовзі розкриє Комітет державної безпеки Білорусі.

      Увага! Від моменту зникнення директорів цукрових заводів Білорусі, тобто, від 28 січня, це перша згадка про них та їх затримання.

      Що відомо про зникнення директорів цукрових заводів Білорусі:

      • Дивний інцидент трапився з білоруським літаком, що вилетів із Гродно та прямував до німецького Мюнхена, 24 січня. Після посадки пасажирського борту з нього зняли 6 мандрівників. За інформацію ЗМІ, серед них був Михайло Крішаптович – директор Городейського цукрового заводу.
      • 27 січня зник директор Скидельського цукрового заводу Дмитро Єгоров. Напередодні він поїхав у Мінськ на нараду.
      • Теж 27 січня пропав директор Слуцького заводу Микола Прудник. Він нібито "поїхав у відпустку".
      • Цього ж дня з робочого місця зник й директор Жабинковського заводу Віктор Миронов.
      • Окрім того, зник Дмитро Кирилов, керівник Білоруської цукрової компанії, яку заснували цукрові заводи. У московському офісі фірми стверджували, що директор поїхав у відрядження.
      • Загалом у цій справі начебто були затримані 11 людей.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко Корупція Новини Росії
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