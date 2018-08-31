16:17
31 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 12°C
  • субота
    28°C 14°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лакшері корито для Путіна. Прокляття російської еліти
Вєсті Кремля
21:49, 30 серпня
Вєсті.UA. Дзьоб і крила Мосійчука. Музичний критик Добкін
Вєсті.UA
20:11, 30 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Таємничий чиновник Кремля: ЗМІ з'ясували, ким є потенційний наступник Путіна

404 Читать новость на русском
Наступником Путіна може стати глава його адміністрації
Наступником Путіна може стати глава його адміністрації / Фото з відкритих мереж

Ймовірний наступник Володимира Путіна обіймає високу посаду у Кремлі та поводиться таємниче. Заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко останнім часом активно просувається до верхівки російської еліти. Саме в ньому кремлінологи вбачають наступного після Путіна лідера Росії у 2024 році

Про це пише Le Figaro.

Читайте також: Плани Путіна щодо Росії без нього: аналітика Stratfor

Видання зауважує, що нещодавно глава РФ таємно нагородив Кирієнка званням героя Росії (одна з вищих нагород у країні), хоча причини такого рішення невідомі. З 2005-го по 2016-ий він був керівником "Росатома" і вніс вклад у створення сучасного покоління російської ядерної зброї, якою Путін вихвалявся в останньому зверненні до нації, йдеться у статті. В адміністрації президента Росії Кирієнко відповідає за внутрішню політику і саме завдяки йому Путін отримав тріумфальні 76% на виборах 18 березня.

Сергій Кирієнко може стати наступником Путіна
Сергій Кирієнко може стати наступником Путіна

Він дуже зручний для президента, оскільки не пов'язаний з іншими "придворними". Путін не любить людей, які розуміють його стратегію,
пояснює Гліб Павловський, колишній політичний консультант Кирієнка.

Розмови про блискуче політичне майбутнє Кирієнка розгорілися з новою силою після новини про призначення одного з його соратників Олександра Харічева начальником управління президента щодо забезпечення діяльності Держради РФ, яка прозвучала 18 червня під час Чемпіонату з футболу в Росії. Якщо вірити чуткам, цей непримітний орган, в який сьогодні входять губернатори регіонів, може бути створений під Володимира Путіна у перспективі зміни російської конституції. Сергій Кирієнко міг би стати архітектором цієї реформи, припускає французька газета.

професійний менеджер, якого найняли для реалізації певного завдання", заявив він у 1998 році після відставки з поста прем'єра за рішенням Бориса Єльцина (посаду він обіймав із березня по серпень). 20 років потому це формулювання досі чудово характеризує Кирієнка", – робить висновок автор статті.

Читайте також: У США розсекретили розмови Єльцина і Клінтона про призначення Путіна на пост президента

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
сьогодні, 16:15 Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців
Яніна Ткачук 6301
Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
сьогодні, 16:01 Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші
Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
сьогодні, 14:49 Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
Ірина Лаб'як
Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
сьогодні, 14:00 Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
Дмитро Гнап
Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
сьогодні, 13:00 Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
Сергій Фурса
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук