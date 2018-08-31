Таємничий чиновник Кремля: ЗМІ з'ясували, ким є потенційний наступник Путіна

Ймовірний наступник Володимира Путіна обіймає високу посаду у Кремлі та поводиться таємниче. Заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко останнім часом активно просувається до верхівки російської еліти. Саме в ньому кремлінологи вбачають наступного після Путіна лідера Росії у 2024 році

Про це пише Le Figaro.

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Видання зауважує, що нещодавно глава РФ таємно нагородив Кирієнка званням героя Росії (одна з вищих нагород у країні), хоча причини такого рішення невідомі. З 2005-го по 2016-ий він був керівником "Росатома" і вніс вклад у створення сучасного покоління російської ядерної зброї, якою Путін вихвалявся в останньому зверненні до нації, йдеться у статті. В адміністрації президента Росії Кирієнко відповідає за внутрішню політику і саме завдяки йому Путін отримав тріумфальні 76% на виборах 18 березня.



Сергій Кирієнко може стати наступником Путіна

Він дуже зручний для президента, оскільки не пов'язаний з іншими "придворними". Путін не любить людей, які розуміють його стратегію,

– пояснює Гліб Павловський, колишній політичний консультант Кирієнка.

Розмови про блискуче політичне майбутнє Кирієнка розгорілися з новою силою після новини про призначення одного з його соратників Олександра Харічева начальником управління президента щодо забезпечення діяльності Держради РФ, яка прозвучала 18 червня під час Чемпіонату з футболу в Росії. Якщо вірити чуткам, цей непримітний орган, в який сьогодні входять губернатори регіонів, може бути створений під Володимира Путіна у перспективі зміни російської конституції. Сергій Кирієнко міг би стати архітектором цієї реформи, припускає французька газета.

"Я – професійний менеджер, якого найняли для реалізації певного завдання", – заявив він у 1998 році після відставки з поста прем'єра за рішенням Бориса Єльцина (посаду він обіймав із березня по серпень). 20 років потому це формулювання досі чудово характеризує Кирієнка", – робить висновок автор статті.

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