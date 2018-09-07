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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Таємничу новинку від Huawei зареєстрували у Європі

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У EUIPO зареєстровано невідомий смартфон Huawei Y10
У EUIPO зареєстровано невідомий смартфон Huawei Y10 / Соцмережі

Відомство з інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO) зареєструвало неанонсований раніше смартфон Huawei Y10. Відповідна інформація з’явилася у базі даних органу, щоправда про саму новинку інформації обмаль.

Як пише ресурс Gizmochina, судячи з номеру моделі, новий смартфон може стати потужнішим і дорожчим, аніж більшість пристроїв серії Huawei Y, однак все ж очікується, що його ціна буде середньою.

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Цілком імовірно, що Huawei Y10 – це майбутній складний смартфон від китайського гіганта, який повинен вийти на початку 2019 року та стати прямими конкурентом Samsung Galaxy X.

Також експерти вважають, що новинка стане наступником березневого бюджетника Huawei Y9 (2018), що має чотири камери та широкоформатний екран.

Huawei Y10, смартфони, гаджети, Європа, техно
Huawei Y10 може бути або складним, або схожим на Huawei Y9

Зауважимо, що поява у UIPO нічого не означає в плані швидкого виходу смартфону, а є лише реєстрацією моделі, яку можуть представити через місяць або через рік.

Наразі ж про дату виходу, ціну та характеристики Huawei Y10 жодної конкретної інформації немає.

До слова, нещодавно президент Huawei Джорж Жао оприлюднив інтригуючу інформацію про нове покоління смартфону Honor Magic. Крім того, керівник гіганта продемонстрував кілька тизерних фото майбутньої новинки.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Ґаджети Техно Європа Huawei
Джерело: 24 Канал
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