Таємниці Коломойського: що криється за скандальним Баришівським судом

Баришівський суд вже давно прославився і поза за межами селища міського типу на Київщині, де він розташований. А все через резонансні рішення суддів, які вони взагалі не мали права ухвалювати, та які неможливо виконати.

Суд, зокрема, прославився рішенням призупинити ліцензії лоукостеру SkyUp. Про цю справу "Схеми" вже розповідали раніше. Інше – заборона одній з керівниць Національного банку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління НБУ і виконувати свої обов'язки.

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Утім, "Схеми" проаналізували десятки рішень Баришівського районного суду і виявили, як одразу в кількох справах цей суд використали за однією і тією ж схемою. В переліку рішень провінційної Феміди журналісти віднайшли ще кілька – і вони зачіпають офіційне розслідування щодо напівдержавної компанії "Укрнафта".

Справа щодо лоукостера SkyUp

У червні "Схеми" розповіли майже детективну історію про авіаперевізника SkyUp. Дію його ліцензії на перевезення пасажирів наприкінці травня баришівська суддя Олена Литвиненко призупинила своєю ухвалою.



Справа щодо лоукостера SkyUp

Тоді журналістам вдалось розшукати позивачку до "першого національного лоукостера". Як з'ясувалося, вона ніколи в житті нікуди не літала, та й взагалі не є позивачкою – оскільки давно втратила паспорт та написала заяву про відмову від нібито свого позову.

Відтак, у цій історії проявилися "сліди" Ігоря Коломойського. "Схеми" виявили опосередкований зв'язок через народного депутата-багаторічного менеджера підприємств із так званої групи "Приват", підконтрольної олігарху – який наполягав на виконанні судового рішення.

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Героїнею мемів з того моменту стала й сама суддя Олена Литвиненко, яка ухвалила рішення призупинити ліцензію SkyUp на перевезення пасажирів.



Героїнею мемів з того моменту стала й сама суддя Олена Литвиненко

Після того суддя пішла у відпустку, а пізніше взагалі надумала звільнятись. Щоправда, вже за декілька днів передумала і забрала заяву. Після виходу розслідування "Схем" суддею Литвиненко зацікавилися у Державному бюро розслідувань, а потім – у Вищій раді правосуддя.

​"Схеми" поїхали до Баришівки, щоб запитати, що з цього приводу думає сама суддя, яка на той час уже вийшла з відпустки. Олена Литвиненко заявила, що коментувати вона нічого не буде – ані винесену нею ухвалу щодо SkyUp, ані розпочату відносно неї справу в Державному бюро розслідувань та ВРП.



Олена Литвиненко

Та це не єдине резонансне рішення Баришівського райсуду, яке вийшло з-під руки судді Литвиненко. "Схеми" виявили, що саме вона причетна також до іншої суперечливої справи. А все разом – це частина схеми, яка поєднує справи SkyUp та Нацбанку – все з тим же можливим бенефіціаром – олігархом Ігорем Коломойським.

Справа щодо відсторонення Катерини Рожкової

Спершу в мережі з'явилася комплементарна стаття про Рожкову, пригадав начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку України Віктор Григорчук.



Справа щодо відсторонення Катерини Рожкової

​Сама схема, в якій було залучено троє людей, виглядала так – спершу один з мешканців Баришівки Антон Лук'яненко опублікував текст на одному з інтернет-ресурсів, вихваляючи Катерину Рожкову. А інший мешканець Баришівки Андрій Барташ начебто не погодився із опублікованим – що вона є "взірцем державного управлінця", як про неї написав Лук'яненко – і пішов до суду. Захищати "честь, гідність та ділову репутацію".

Як публікація про одну з керівниць Нацбанку стосується гідності та репутації баришівчанина – відкрите питання. Та попри це суддя Костянтин Коваленко зрештою ухвалив рішення відсторонити Катерину Рожкову – як "забезпечення позову".



Схема, до якої залучили трьох людей

"Звісно, що Національний банк не погоджується зі змістом такої ухвали", – розповів юрист Віктор Григорчук.

За його словами, крім цього, Нацбанк звернувся до правоохоронних органів, щоб вони надали оцінку – чи мав право суддя виносити таку ухвалу чи ні. Також він зазначив, що після ознайомлення з текстом ухвали в Нацбанку виникли проблеми з її виконанням.



Катерина Рожко

В історії з відстороненням Рожкової є два очевидних факти:

Сама заступниця голови Нацбанку, схоже, не дуже подобається олігарху Ігорю Коломойському. Раніше він уже заявляв "Схемам": "Таке рішення, який би суд не ухвалив, я буду вітати – якщо це стосується Рожкової. Поки Карфаген не буде зруйновано". Позивач – тобто, баришівчанин, який пішов судитися через публікацію – можливо, і сам не усвідомлює, що є позивачем. Раніше увагу на це звернули журналісти-розслідувачі проекту "Bihus.Info". Вони виявили, що офіційно Андрій Барташ – не бізнесмен, як зазначалося, а "безробітний жебрак", а його компанія зареєстрована в занедбаній квартирі, в якій "двері не замкнені" і "немає вікон".

Проте "Схемам" вдалося знайти іншого учасника схеми – Антона Лук'яненка, який начебто написав текст з похвалою на адресу Рожкової. У суді – де його нині судять за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами.

Утім, насправді, ані позивач у справі Рожкової Барташ, ані відповідач Лук'яненко наразі на засідання не з'являються.



Антон Лук'яненко

Проте дослідивши деталі справи, "Схеми" виявили нові факти, які можуть додатково свідчити про зацікавленість в ній саме олігарха Коломойського.

Справа щодо "Укрнафти"

Згідно з даними Міністерства юстиції, позивача Барташа і співвідповідача Лук'яненка пов'язує одна компанія – "Нібіру Х". Нині засновником цієї компанії замість Лук'яненка є Олександр Колос. Він – мешканець Баришівки, який також залучений у суперечливих справах баришівської Феміди.



Місце компанії "Нібіру Х" у справах баришівської Феміди

​Як з'ясували журналісти, Олександр Колос, як і директор його фірми "Нібіру Х" Лук'яненко, також мав жагу до письменництва і вирішив написати коротку замітку для одного з інтернет-ресурсів – але вже щодо "Укрнафти".



Справа щодо "Укрнафти"

"Скільки б не змінювалося осіб при владі, а красти будуть завжди. Взяти ту ж Укрнафту. Скільки разів в новинах чули про кримінальні провадження щодо виведення коштів з цього підприємства, про фіктивні ТОВки, які на вирішених завчасно аукціонах по смішних цінах придбали нафту, а потім продавали цій же Укрнафті "повітря" під назвою "нафтопродуктів"...І поки якесь там ТОВ "Котлас" може без жодного покарання вже принаймні 3 роки існувати, про яке правосуддя в нашій державі йде мова", – розмірковував у замітці Олександр Колос (орфографія автора збережена, – 24 канал).



Замітка Олександра Колоса

Виходить, що мешканець Баришівки, обізнаний у давніх справах "Укрнафти", обурювався через відсутність результату розслідування подій 2015 року – коли компанія "Укрнафта", контрольний пакет акцій якої належить держави, а решта – структурам Коломойського, не отримала коштів за поставлену сировину.

Як діяв Баришівський суд у справі щодо "Укрнафти" – дивіться у програмі.