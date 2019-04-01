Таємниці Тимошенко: що відомо про минуле кандидатки в президенти

Однією з найдосвідченіших жінок в українській політиці є Юлія Тимошенко. Вона брала участь у кількох президентських виборах і двічі посідала друге місце. Про цікаві подробиці з минулого життя кандидатки в президенти – читайте у матеріалі 24 каналу.

Дитинство

У 60-ті роки на третьому поверсі будинку у Дніпрі на колишній вулиці Кірова оселилася маленька дівчинка Юля, якій у майбутньому судилося стати найвпливовішою жінкою-політиком в Україні.

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З того часу там змінилось усе: мешканці будинку, назва вулиці й навіть міста. Проте на першому поверсі все ще мешкає єдина жінка, на очах якої Юля перетворилася на Юлію Володимирівну.

За її словами, саме там майбутня прем'єрка жила із мамою, яка ще в дитинстві прищепила Юлії любов до красивого вбрання й вишуканих зачісок.



Дитячі фото Юлії Тимошенко

Юлія Тимошенко увійшла в українську політику як найбільш суперечлива і схильна впадати в протилежні крайнощі фігура. У Дніпрі жартують, що така поведінка є типовою для неї з молодості.

Навчання

В юності Юлія Тимошенко починала справу в одному місці, а завершувала в іншому. Ось, наприклад, спочатку навчалась у 37-й міській школі, а завершила 75-ту. Спочатку поступила у Дніпропетровському гірничому інституті, а диплом отримала в Дніпропетровському національному університеті. Де наразі й висить її фотографія на дошці пошани.

На відміну від другого президента Леоніда Кучми, який часто навідується, Юлія Тимошенко майже не з'являється в стінах альма-матер. Після випуску тут її бачили лише пару разів. Розповіли, що не підтримує вона зв'язків і з колишніми одногрупниками. Тому ніхто не згадає і не розкаже про її молодість.



Тимошенко часто змінювала навчальні заклади

Нерухомість у Дніпрі

У самому центрі Дніпра стоїть величезний старовинний будинок, який належить заможним родичам кандидатки в президенти. Майже вся шестиповерхова будівля була викуплена ще 2000 року. Усі приміщення здаються в оренду.

Окрім офісів, там є відома варенична дочки Тимошенко і ресторан "Золота рибка", який також належить родичам колишньої прем'єрки. Але, найцікавіше в цій будівлі не так давно відкрився "Рошен".



Ресторан родичів Тимошенко

Ще кілька красномовних будинків розташовані в районі вулиці Ігоря Сікорського, не дуже далеко від центру Дніпра. Елітні маєтки прикрашають цей район і є гордістю не лише його, а знову ж таки – родичів Тимошенко. Там живуть її мама, тітка і двоюрідна сестра.



Будинок родичів Тимошенко



Розкішний маєток родини Тимошенко у Дніпрі

У порівнянні з власною родиною сама Юлія Володимирівна – гола-боса. Вона кандидатка з найскромнішою декларацією. Власного житла взагалі не має. І живе в будинку, який за її словами орендує у власної тітки. Хоч і в елітному Козині під Києвом, куди переїхала "сто років тому".

Детальніше про нерухомість Юлії Тимошенко – читайте у матеріалі 24 каналу





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