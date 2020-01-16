Таємний бюджет і агенти за кордоном: Аваков хоче перетворити Нацгвардію на воєнну розвідку

Напередодні, 15 січня, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав до першого читання законопроєкт № 2412 "Про розвідку" У документі, зокрема, мовиться про норми, які наділяють Нацгвардію статусом суб’єкта системи воєнної розвідки.

Оскільки сьогодні Нацгвардія перебуває під контролем Міністерства внутрішніх справ, відтак у системі відомства створять повноцінну паралельну систему військових і правоохоронних формувань, яка отримає ще й можливості розвідки, передає "Центр протидії корупції".

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Це означає надзвичайні повноваження з розвідки для органу в системі МВС. Норми дозволяють залучати Нацгвардію для виконання розвідувальних завдань у військовій сфері. Формулювання проєкту – настільки широкі та загальні, що на практиці це може вийти далеко за межі розвідки під час виконання військових завдань та перетворитися у зловживання. Наприклад, на виконання завдань розвідки у Нацгвардії зможуть мати таємний бюджет для закупівель і впроваджувати агентів до різних установ за кордоном,

– зауважила член правління центру Олена Щербан.

Також відповідно до документу, підрозділи Нацгвардії отримають вплив далеко за межі України, адже зможуть:

на виконання завдань розвідки впроваджувати агентуру за кордоном, організовувати спецоперації закордоном (наприклад, мати агентів у посольствах як українських, так і іноземних в Україні, урядах, оборонних структурах інших держав, міжнародних організаціях та просувати там необхідні питання, отримувати інформацію);

фактично отримувати таємний бюджет на забезпечення розвідки, зокрема на купівлю техніки, інших засобів необхідних для виконання розвідувальних завдань.

"Враховуючи, що більшість розвідувальної інформації та діяльності буде поза прокурорським контролем, ця паралельна система отримує надпотужний та неконтрольований інструмент впливу", – підкреслюють у "Центрі протидії корупції".

Більше того, проєкт вносить зміни і до Кримінального процесуального кодексу. Мовиться про гарантії для осіб, що володіють інформацією про розвідувальну таємницю. Таких осіб не можна буде допитувати щодо цих питань.

"З одного боку це логічна гарантія для розвідників, але в контексті Нацгвардії та МВС можна пригадати сумнозвісну справу щодо закупівлі "рюкзаків Авакова" саме для Нацгвардії, де за даними слідства рюкзаки закуповували в декілька разів дорожче за кураторства сина чинного міністра Авакова та його заступника", – каже Щербан.

За її словами, подібні зміни суттєво розширють функціонал і фактичний вплив структур МВС.

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Зауважимо, що наразі воєнна розвідка діє виключно у межах Міністерства оборони. Натомість Нацгвардія подібних можливостей немає. Раніше український президент пропонував додати до суб’єктів ще окремі військові частини та органи управління військової розвідки Збройних Сил. Щоправда, Комітет вирішив доповнити цей перелік ще підрозділами Нацгвардії.