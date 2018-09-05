Тайфун "Джебі" в Японії забрав життя 10 людей: моторошні кадри руїн
В Японії 4 вересня через тайфун "Джебі" загинули 10 людей, ще понад 300 осіб постраждали. Цей тайфун є найсильнішим за останні 25 років.
Про це повідомляє NHK.
24 канал повідомляв, що 4 вересня Японію атакував тайфун "Джебі". Негода принесла у країну сильні зливи та потужний вітер, через які люди залишилися без електрики, а у транспортному сполученні сталися сильні перебої.
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За інформацією видання, близько 3 тисяч людей провели ніч у будівлі Міжнародного аеропорту Кансай. Він розташований на штучному острові посеред Осакської затоки.
Аеропорт повністю припинив роботу 4 вересня після інциденту з бункерувальним судном, яке сильним поривом вітру кинуло на міст, що з'єднує аеропорт і місто Ідзумісано у префектурі Осака.
В цей момент на борту танкера перебували 11 членів екіпажу, їх вдалося врятувати, постраждалих немає.
Крім того, через тайфун понад 1,2 мільйона осіб у японських префектурах Осака, Гіфу, Міє і Айті залишилися без електроенергії.
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