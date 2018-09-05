Тайфун "Джебі" в Японії забрав життя 10 людей: моторошні кадри руїн

В Японії 4 вересня через тайфун "Джебі" загинули 10 людей, ще понад 300 осіб постраждали. Цей тайфун є найсильнішим за останні 25 років.

Про це повідомляє NHK.

24 канал повідомляв, що 4 вересня Японію атакував тайфун "Джебі". Негода принесла у країну сильні зливи та потужний вітер, через які люди залишилися без електрики, а у транспортному сполученні сталися сильні перебої.

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За інформацією видання, близько 3 тисяч людей провели ніч у будівлі Міжнародного аеропорту Кансай. Він розташований на штучному острові посеред Осакської затоки.

Аеропорт повністю припинив роботу 4 вересня після інциденту з бункерувальним судном, яке сильним поривом вітру кинуло на міст, що з'єднує аеропорт і місто Ідзумісано у префектурі Осака.

В цей момент на борту танкера перебували 11 членів екіпажу, їх вдалося врятувати, постраждалих немає.

Крім того, через тайфун понад 1,2 мільйона осіб у японських префектурах Осака, Гіфу, Міє і Айті залишилися без електроенергії.

Typhoon Jebi kills 10 in Japan, boats move stranded passengers from airport https://t.co/DK8OQR5N7M pic.twitter.com/0tWKWwpJH8 — Sneha Patil (@snehapatilnsk) 5 сентября 2018 г.

INTERNATIONAL NEWS



VIDEO: Japan evacuates major airport after typhoon wreaks havoc



A major airport that was cut off when a huge typhoon smashed through its sole access road was evacuated Wednesday. #rekordpretoriamoot

WATCH > https://t.co/l5MmTEhsSP pic.twitter.com/6iU25ZE1Y6 — Pretoria Rekord (@RekordNewspaper) 5 сентября 2018 г.

#Shipping A ship lies broken on a seawall a day after powerful Typhoon Jebi hit the area in Nishinomiya, western Japan. pic.twitter.com/Z67AQfKuXm — WaterFront (@waterfront_ms) 5 сентября 2018 г.

Scenes of devastation in Japan as typhoon death toll rises https://t.co/rK2Ck15iC9 pic.twitter.com/tFVNzRalgY — The Independent (@Independent) 5 сентября 2018 г.

Scenes of #Typhoon21 a.k.a. #TyphoonJebi, leaving destruction in its wake. The strongest typhoon to hit Japan in the last 25 years. pic.twitter.com/lT1vFLGIgK — mrbrown (@mrbrown) 5 сентября 2018 г.

Emirates flights to and from Osaka in Japan cancelled due to typhoon Jebi https://t.co/RdEcBzeN5H pic.twitter.com/NMbKdV3T1I — The National (@TheNationalUAE) 5 сентября 2018 г.

The damage of typhoon 21 has also been reported for foreign countries. PM Abe abandoned the people during the disaster. - Breaking : Typhoon Jebi has just made landfall in Tokushima , Strongest typhoon in 25 years and whole Japan to be in Alert - https://t.co/JcLGf2E3vF pic.twitter.com/EieAFIeRSi — Kouhei Matsuda (@km_jetta) 5 сентября 2018 г.

Stranded people leave flooded airport after typhoon in Japan. https://t.co/1cFaM8hgCT — Pashotnkenya (@Pashotnkenya) 5 сентября 2018 г.