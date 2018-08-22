Тайра Бенкс приголомшила виходом у розкішній сукні: фото

Американська супермодель Тайра Бенкс відвідала презентацію шоу "Америка має таланти" в Голлівуді.

Розкішна 44-річна Тайра Бенкс вийшла на червону доріжку у вечірній сукні бордового відтінку розрізом на подолі від Marc Bouwer.

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Тайра зачарувала всіх ще своїм ефектним виходом на сцену.

Дивіться відео з Тайрою Бенкс:

Допис, поширений Tyra Banks (@tyrabanks) 21 Сер 2018 р. о 5:03 PDT

Для шоу супермодель випрямила волосся і зробила насичений макіяж у відтінках, що підходили під тон її сукні.



Тайра Бенкс / Getty



Тайра Бенкс / Getty