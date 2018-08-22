Тайра Бенкс приголомшила виходом у розкішній сукні: фото
Американська супермодель Тайра Бенкс відвідала презентацію шоу "Америка має таланти" в Голлівуді.
Розкішна 44-річна Тайра Бенкс вийшла на червону доріжку у вечірній сукні бордового відтінку розрізом на подолі від Marc Bouwer.
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Тайра зачарувала всіх ще своїм ефектним виходом на сцену.
Дивіться відео з Тайрою Бенкс:
Для шоу супермодель випрямила волосся і зробила насичений макіяж у відтінках, що підходили під тон її сукні.
Тайра Бенкс / Getty
Тайра Бенкс / Getty
Джерело: 24 Канал
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