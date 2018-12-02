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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Тайсон агресивно вдарив гравця "Олімпіка" по ногах, але отримав тільки жовту: відео

      1992 Читать новость на русском
      Тайсон
      Тайсон / /shakhtar.com

      У компенсований арбітром час у матчі "Шахтар" – "Олімпік" бразилець Тайсон грубо зіграв проти хавбека гостей Олексія Гая.

      Гай корпусом закрив м'яч від бразильця і не дав тому відібрати шкіряного. Зважаючи на високий градус гри, емоції взяли верх над Тайсоном.

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      Бразилець грубо вдарив по ногах Гая, чим повалив футболіста "Олімпіка" на газон.

       

      Арбітр матчу Віктор Копієвський оцінив порушення правил жовтою карткою.

      Нагадаємо, що матч завершився нічиєю 2:2. "Шахтарю" вдалося зрівняти рахунок у компенсований час: Мораєс забив сумнівний гол після навісу у штрафний майданчик гостей.

      Теги: Спорт Футбол УПЛ Шахтар ФК Олімпік
      Джерело: 24 Канал
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