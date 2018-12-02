Тайсон агресивно вдарив гравця "Олімпіка" по ногах, але отримав тільки жовту: відео

У компенсований арбітром час у матчі "Шахтар" – "Олімпік" бразилець Тайсон грубо зіграв проти хавбека гостей Олексія Гая.

Гай корпусом закрив м'яч від бразильця і не дав тому відібрати шкіряного. Зважаючи на високий градус гри, емоції взяли верх над Тайсоном.

Читайте також: "Львів" і "Маріуполь" розписали гольову нічию: відео голів

Бразилець грубо вдарив по ногах Гая, чим повалив футболіста "Олімпіка" на газон.

Арбітр матчу Віктор Копієвський оцінив порушення правил жовтою карткою.

Нагадаємо, що матч завершився нічиєю 2:2. "Шахтарю" вдалося зрівняти рахунок у компенсований час: Мораєс забив сумнівний гол після навісу у штрафний майданчик гостей.