Тайсон агресивно вдарив гравця "Олімпіка" по ногах, але отримав тільки жовту: відео
У компенсований арбітром час у матчі "Шахтар" – "Олімпік" бразилець Тайсон грубо зіграв проти хавбека гостей Олексія Гая.
Гай корпусом закрив м'яч від бразильця і не дав тому відібрати шкіряного. Зважаючи на високий градус гри, емоції взяли верх над Тайсоном.
Читайте також: "Львів" і "Маріуполь" розписали гольову нічию: відео голів
Бразилець грубо вдарив по ногах Гая, чим повалив футболіста "Олімпіка" на газон.
Арбітр матчу Віктор Копієвський оцінив порушення правил жовтою карткою.
Нагадаємо, що матч завершився нічиєю 2:2. "Шахтарю" вдалося зрівняти рахунок у компенсований час: Мораєс забив сумнівний гол після навісу у штрафний майданчик гостей.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди18 червня 2010 , 22:05
Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні17 листопада 2013 , 19:17
Найкращий бомбардир Серії А вибув з гри на три місяці6 січня 2014 , 15:00
Нападник збірної України залишився без футболу на вісім місяців2 квітня 2015 , 09:38