Тайсон Ф'юрі переміг П'янету та домовився про бій з Уайлдером: відео

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (27-0, 19 КО) в Белфасті переміг рішенням суддів італійця Франческо П'янету (35-5-1, 24 КО).

Бій пройшов всі 10 раундів. Одноголосним суддівським рішенням в поєдинку здобув перемогу Ф'юрі – 100:90, 100:90, 100:90.

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Одразу після оголошення результату Ф'юрі відібрав пояс WBC у присутнього в залі американця Деонтея Уайлдера, походив з ним по рингу, але потім повернув. Уайлдер і Ф'юрі тут же оголосили, що домовленість про бій між ними вже досягнута.

Для непереможного Ф'юрі це був другий бій після повернення на ринг. Тепер в активі боксера 27 перемог.

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