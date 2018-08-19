Тайсон Ф'юрі переміг П'янету та домовився про бій з Уайлдером: відео
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (27-0, 19 КО) в Белфасті переміг рішенням суддів італійця Франческо П'янету (35-5-1, 24 КО).
Бій пройшов всі 10 раундів. Одноголосним суддівським рішенням в поєдинку здобув перемогу Ф'юрі – 100:90, 100:90, 100:90.
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Одразу після оголошення результату Ф'юрі відібрав пояс WBC у присутнього в залі американця Деонтея Уайлдера, походив з ним по рингу, але потім повернув. Уайлдер і Ф'юрі тут же оголосили, що домовленість про бій між ними вже досягнута.
Для непереможного Ф'юрі це був другий бій після повернення на ринг. Тепер в активі боксера 27 перемог.
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Джерело: 24 Канал
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