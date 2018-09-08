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Тайсон назвав Ломаченка найкращим боксером сучасності

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Майк Тайсон назвав Василя Ломаченка найкращим боксером світу
Майк Тайсон назвав Василя Ломаченка найкращим боксером світу

На урочистому заході екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон розповів, кого вважає найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

Тайсон вважає чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка кращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

Читайте також: Ломаченка назвали найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії на сайті Sky Sport

"Хто зараз найкращий? Мені подобається український хлопець Василь Ломаченко. Він дуже хороший, у нього відмінний стиль. Еррол Спенс також непоганий, але мені подобається Ломаченко, він найкращий на даний момент", – сказав Тайсон.

Нагадаємо, що натсупний поєдинок за чемпіонський титул WBO між Василем Ломаченком та Хосе Педрасою відбудеться 1 або 8 грудня в Лос-Анджелесі.

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Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс
Джерело: 24 Канал
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