12:56
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Тайвань можуть не допустити до Олімпійських ігор-2020 через назву країни

      192 Читать новость на русском
      Тайвань можуть не допустити до Олімпійських ігор
      Тайвань можуть не допустити до Олімпійських ігор

      Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може накласти санкції на Тайвань, якщо держава відмовиться виступати на Олімпіаді-2020 на Токіо під своєю колишньою назвою.

      Це може статися в тому випадку, якщо спортсмени Тайваню не виступатимуть на Іграх під офіційною назвою "Китайський Тайбей".

      Читайте також: МОК приховав від суду допінг-проби російських олімпійців, – Bild

      Скоро на Тайвані пройде голосування, за результатами якого буде визначено, яку назву країна буде використовуватися на міжнародних змаганнях.

      Керівництво МОК вже направило листи до олімпійського комітету Китайського Тайбею, а також в уряд Китайської республіки. Передбачається, що в цьому листі МОК попереджає Тайвань про можливі наслідки зміни назви.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      сьогодні , 12:01 Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      Павло Казарін 809
      Вибори і гасла: як політики грають обіцянками і які найчастіше не виконують
      сьогодні , 10:45 Вибори і гасла: як політики грають обіцянками і які найчастіше не виконують
      Інна Жолобович 315
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      сьогодні , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      "Сірі кардинали" українських політиків: хто "рішає" за владу
      сьогодні , 08:39 "Сірі кардинали" українських політиків: хто "рішає" за владу
      Артем Овдієнко 2007
      "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      18 листопада , 22:35 "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"
      Юлія Ліпенцева 628
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Теніс: Федерер виграв обидва матчі в Гранольєрса з однаковим рахунком
       27 лютого 2013 , 20:00
      Перегони: Роберт Кубіца знову потрапив у аварію
       27 квітня 2013 , 12:57
      Символічний плач Суареса, нерви Джеррарда - чемпіонство виповзає з рук. ВІДЕО
       6 травня 2014 , 09:59
      Мессі та Роналду пасуть задніх в топ-10 найбагатших спортсменів десятиріччя
       25 вересня 2015 , 16:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук