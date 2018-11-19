Тайвань можуть не допустити до Олімпійських ігор-2020 через назву країни

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може накласти санкції на Тайвань, якщо держава відмовиться виступати на Олімпіаді-2020 на Токіо під своєю колишньою назвою.

Це може статися в тому випадку, якщо спортсмени Тайваню не виступатимуть на Іграх під офіційною назвою "Китайський Тайбей".

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Скоро на Тайвані пройде голосування, за результатами якого буде визначено, яку назву країна буде використовуватися на міжнародних змаганнях.

Керівництво МОК вже направило листи до олімпійського комітету Китайського Тайбею, а також в уряд Китайської республіки. Передбачається, що в цьому листі МОК попереджає Тайвань про можливі наслідки зміни назви.

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