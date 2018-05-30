Тайванська компанія FSP презентує новий потужний блок живлення

Компанія FSP Group готується взяти участь в домашній комп’ютерній виставці Computex 2018, яка пройде з 5 по 9 червня в Тайбеї. На стенді тайванського вендора відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з новими блоками живлення, які призначені для використання в пристроях "інтернету речей", майнінгових фермах та традиційних ПК.

Про це повідомляє overclockers. Читайте також: Компанія AMD готує оновлення для лінійки настільних процесорів Ryzen Одним з найбільш цікавих експонатів FSP на виставці повинен стати 850-ватний блок живлення серії Hydro PTM +, обладнаний вбудованим водоблоком від Bitspower. Подібно дебютувала в минулому році 1200-ватна модель, яка була оснащена світлодіодним RGB-підсвічуванням і здатна працювати в трьох режимах: пасивному (при навантаженнях менше 50% від номіналу), з повітряним або комбінованим охолодженням. В останньому випадку блок живлення можна використовувати в системах з енергоспоживанням до 1000 Вт.

FSP готує до презентації новий 850-ватний блок живлення Детальні технічні характеристики 850-ватного блока живлення FSP Hydro PTM + будуть оголошені вже наступного тижня.