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Тайванська компанія FSP презентує новий потужний блок живлення

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FSP презентує новий потужний блок живлення Hydro PTM +
FSP презентує новий потужний блок живлення Hydro PTM + / Фото з вільних джерел

Компанія FSP Group готується взяти участь в домашній комп’ютерній виставці Computex 2018, яка пройде з 5 по 9 червня в Тайбеї. На стенді тайванського вендора відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з новими блоками живлення, які призначені для використання в пристроях "інтернету речей", майнінгових фермах та традиційних ПК.

Про це повідомляє overclockers.

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Одним з найбільш цікавих експонатів FSP на виставці повинен стати 850-ватний блок живлення серії Hydro PTM +, обладнаний вбудованим водоблоком від Bitspower.

Подібно дебютувала в минулому році 1200-ватна модель, яка була оснащена світлодіодним RGB-підсвічуванням і здатна працювати в трьох режимах: пасивному (при навантаженнях менше 50% від номіналу), з повітряним або комбінованим охолодженням. В останньому випадку блок живлення можна використовувати в системах з енергоспоживанням до 1000 Вт.

FSP Hydro PTM +
FSP готує до презентації новий 850-ватний блок живлення 

Детальні технічні характеристики 850-ватного блока живлення FSP Hydro PTM + будуть оголошені вже наступного тижня.

Теги: Китай Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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