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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Те, що Кремль не має, але хоче, він додумує, – Безсмертний про розробку новітньої зброї Росією

19:23, 1 березня 1023 Читать новость на русском

Про послання Володимира Путіна Федеральним зборам – в інтерв'ю 24 Каналу розповів екс-представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний.

– Я б заспокоїв людей, бо це в стилі кремлівської поведінки продемонструвати – те, що ми не маємо, але хочемо, ми додумуємо. Настає час тієї дипломатії і тієї політики Кремля, яку ми бачили у виконанні Микити Сергійовича Хрущова, Леоніда Ілліча Брежнєва.

– Видно було, як за останні три роки, якщо Росія здійснювала 3-4 випробувальні запуски, то дві ракети, як правило, звалювалися ще на пускових установках. На сьогоднішній день Росія щотижня здійснює випрбування ракет різної дальность в різних частинах Російської Федерації. Це фіксується Європою та США. І це висвітлюється у спеціальних засобах масової інформації, чим показують Росії, що вона давно вийшла за рамки (міжнародних – 24) договорів.

Зверніть увагу на слова Путіна, що в Росії почали розробку нових видів стратегічної зброї. Але демонструється це все вже як готовий проект.

– Послання Путіна можна розцінити як бряцання зброєю з боку Кремля, як спробу психологічного тиску, як спробу мобілізувати електорат, тому що вибори на носі.

Більше – дивіться в інтерв'ю.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Зброя Роман Безсмертний
Джерело: 24 Канал
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