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      Те, що відбулося між Богданом та Кличком – дешевий фарс, – відверте інтерв'ю з Бахматовим

      Он воно як 209 Читать новость на русском

      Він назвав мерство Кличка "сірою стабільністю", а через кілька тижнів його запросили у мерію радником. Про критику столичного міського голови, скандал між Андрієм Богданом та Віталієм Кличком, незаконні забудови у Києві – у програмі "Он воно як" з Алісою Юрченко та Денисом Бігусом розповів Максим Бахматов.

      Про конфлікт Богдана та Кличка

      – Одна історія, коли Богдан тролить Кличка, а інша – коли Богдан буде намагатися тролити Бахматова, а Бахматов тролити Богдана. Бо Кличко – це мер, а Богдан – керівник Офісу Президента. 

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      – Чому він має тролити мера? І що таке тролити? Ти можеш надавати факти, прокуратура має давати якісь запити чи СБУ. Все інше – це такий феєрверк, без результату. Я вважаю це несерйозним.

      Якщо ти звинувачуєш будь-кого у якихось серйозних злочинах, ти маєш надавати факти. Все інше – маячня. Те, що відбувалося між Кличком та Богданом – це дешевий фарс. Не знаю, чому вирішили зробити публічний дешевий наступ на Кличка.

      – Якби я вирішив наступати на Кличка чи на будь-яку велику політичну фігуру, я робив би якийсь препродакшн. Десь рік, напевно. "Нарізав" би якісь факти, як на Байдена зараз – зі всіх сторін. Люди системно підготувалися, щоб завалити ключового конкурента Трампа. Якщо хочеш завалити будь-кого, готуйся.

      Чому між Богданом та Кличком спалахнув скандалЗа кілька днів перед своїм зверненням до Кабміну Богдан заявив, що адвокат одного зі "смотрящих" підходив до нього і просив залишити Кличка в кріслі глави КМДА. За це "смотрящий" обіцяв главі Офісу Президента навпіл ділити немалі кошти, які приносить робота з місцевим бюджетом Києва. Окрім того, Кличко нібито зізнався Богдану, що не контролює Київраду.

      Кличко назвав слова Богдана "байками зі склепу", а ще – "повною нісенітницею та некомпетентністю". Після такої заяви Кличко звернувся до НАБУ. Він наголосив, що такі висловлювання Богдана підлягають перевірці у межах досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.

      До слова, мер Києва Віталій Кличко написав заяву до поліції Києва з проханням відкрити кримінальне провадження щодо "самоправства" голови Офісу Президента Андрія Богдана та розслідувати його "незаконні дії".

      Про рейтинги Кличка та комунікаційну політику

      – Останні два тижні рейтинги Кличка зростають, а рейтинги Ткаченка падають. Не знаю, чому так. Мабуть, магія. Значить щось робиться вірно в команді Кличка і щось невірно в команді, яка опонує. В команді чинного мера, наприклад, був зроблений апгрейд комунікаційної політики.

      – Причина поганої комунікації – те, що за все відповідає одна людина. Це не потрібно. Якщо тріснуло скло на мосту Кличка, треба було "розчленувати" Спасибка (заступник голови КМДА – 24 канал) зразу там. Ніхто цього не зробив, відповідав за це Кличко.

      Олександр Спасибко
      Олександр Спасибко

      – Чому? Була конкретна відповідальна людина за цю історію: фінансування, проєкт, тестування. Це некоректно, що людина, яка не контролювала цю історію, відповідала за це.

      Що відбувалося з комунікацією? Був марафон, ми зробили сповіщення на п'ять мільйонів контактів. Марафон пройшов, бруду полилося на владу в десятки разів менше. Ми ж аналізуємо, що і як. 

      – Двічі чудово пройшло перекриття проспекту Перемоги (повністю). У зв'язку з надбудовою Шулявського шляхопроводу. Відбулося накриття Шулявського мосту, це дуже важливо. Зараз розбираюсь з Південним мостом, чому там все так відбувається. Аналізую, працюю з трафіком, незаконними надбудовами тощо.

      Зазначимо, що напередодні радник міського голови Києва Максим Бахматов створив і очолив координаційну групу з планування та покращення міського трафіку Kyiv Traffic Group. Її мета – регулярне вимірювання трафіку Києва.

      Чому Бахматов не опинився в команді Зеленського

      – Володимира Олександровича я знаю досить довго. Звичайно, ми розуміємо, як хто розмірковує і які наступні вчинки можуть бути. Ми спілкувалися ще з минулим Кабміном, до речі, з Державною продовольчо-зерновою корпорацією України.

      Максим Бахматов
      Максим Бахматов

      – Я був у фіналі конкурсу, за мене проголосували міжнародні експерти. Але українське Мінагрополітики пригадало, що має трохи перевагу і залишило чинного в.о. Потім мене запросили до Укргідроенерго. Після того зробив концепт про реструктуризацію та реконструкцію Державного управління справами. Мене запрошували, спілкувався. Але до конкретних розмов не доходило.

      – Я був у конкурсі на Кабмін, на позицію міністра ЖКГ, його LIGA.net влаштувала. Дуже крутий і веселий конкурс. Мене пропонували на міністра ЖКГ та очільника Мінрегіонбуду. Якось воно кволо йшло. Потім у серпні я вже відпочив, закрив проєкт з паном Хмельницьким (мовиться про бізнесмена Василя Хмельницького – 24 канал).

      Якщо ти є професійним керівником, тобі пофіг, чим керувати. Адже у будь-якому проєкті є всього дві складові: час та ресурс. Хто краще ними керує, той і є крутим керівником.

      – Якщо подивитися на історію Ілона Маска – там же ж від ракет до PayPal, і ще багато всього. Хто зараз керує "Теслою"? Ілон Маск залишився виконавчим директором компанії. Але керує нею жінка з Австралії, яка раніше була керівником мережі автозаправок в себе не батьківщині. Звичайно, я можу керувати медіа-продакшином, камеді-шоу, ІТ-компаніями, великими корпораціями тощо.

      Що відомо про БахматоваУкраїнський підприємець та новатор. Керуючий партнер інноваційного парку UNIT.City, голова правління корпоративного акселератора Radar Tech. У минулому — український телеведучий, шоумен, автор, резидент українського Comedy Club. Працював генеральним директором Національного експоцентру України Державного управління справами.

      З квітня 2017 року затверджений керуючим партнером інноваційного центру-містечка UNIT.City в Києві. У вересні 2018 року увійшов до складу наглядової ради мережі кінотеатрів Multiplex. Наприкінці вересня 2019-го мер Києва Віталій Кличко призначив Бахматова своїм радником.

      – Я не розбираюсь детально в тому, чим керую. Бо у мене є експерти, які мені допомагають. Були люди, які дали мені порційно ін'єкції якісної інформації. Моє завдання – оцінити, чи це правда, а потім приймати рішення і нести відповідальність за них. Це головне, що має робити керівник будь-де. І потім вже робити якісь конкретні дії, тобто виконувати КПІ (ключові показники ефективності – 24 канал).

      Фінальних пропозицій від команди Зеленського не було. Були якісь віртуальні, аналітичні розмови. Але так, щоб сісти й говорити із Зеленським – ні. Нічого страшного, бачте.

      – Те, що буде відбуватися щось цікаве, я відчув десь в травні-червні. І от у вересні воно сталось (Бахматова призначили радником Кличка – 24 канал). Команда пана Кличка не є командою Зеленського. Але я б і не сказав, що вона опонує.

      – Є Зеленський, законно обраний народний президент, реально дуже крутий. І є пан Кличко – законно обраний мер. В нього є плюси та мінуси також. Я б не хотів, що була така противага – ОПУ і мерія Києва. Це як порівнювати тепле і квадратне. 

      Більше – дивіться у відео.

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      Автор: Денис Бігус, Аліса Юрченко
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Он воно як Віталій Кличко КМДА Шулявський міст Андрій Богдан Офіс Президента
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