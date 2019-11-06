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      Театр Франка отримав чотири нагороди в Китаї

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      Театр Франка отримав чотири нагороди в Китаї
      Театр Франка отримав чотири нагороди в Китаї

      Вистава Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка "Коріолан" (Шекспіра) у постановці головного режисера театру Дмитра Богомазова перемогла у чотирьох номінаціях на VIII Міжнародній Театральній Премії Академії (Акт Авард).

      Церемонія нагородження лауреатів премії відбулася у м. Циндао (Китай) на території Центральної Академії Драми. Франківці перемогли в таких номінаціях:

      "Краща вистава" – режисера Дмитра Богомазова;

      "Краща головна роль" – актора Дмитра Рибалевського;

      "Краща роль другого плану" – актора Олексія Богдановича;

      "Кращий дебют" – актора Олександра Рудинського.

      Театр Франка бере участь в Театральній Премії Академії вже втретє.

      Вперше Театр Франка їздив до Китаю у 2016 році з уривком "Еріка XIV" Августа Стріндберга, де актриси театру Тетяна Шляхова та Поліна Лазова отримали нагороди як кращі актриси другого плану. Друга поїздка до Китаю відбулася у жовтні 2017 року із виставою "Річард ІІІ" за В. Шекспіром, де Богдан Бенюк отримав Гран-Прі Церемонії "За кращу головну роль".

      VIIІ Міжнародна Театральна Премія Академії (Акт Авард), що проводиться Центральною Академією Драми Китаю, пройшла з 31 жовтня по 8 листопада 2019 року у Циндао, Китай. Заснована Центральною Академією Драми Китаю у 2011 році, Міжнародна Театральна Премія Академії (Акт Авард) спрямована на подальше сприяння довгостроковому розвитку театрального мистецтва та заохочення окремих творчих особистостей та груп, які зробили видатний внесок у театральну індустрію з метою розвитку театральної діяльності, піклуючись про класичне мистецтво та просування національної культури.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Нагороди Китай
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