Театр Франка отримав чотири нагороди в Китаї

Вистава Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка "Коріолан" (Шекспіра) у постановці головного режисера театру Дмитра Богомазова перемогла у чотирьох номінаціях на VIII Міжнародній Театральній Премії Академії (Акт Авард).

Церемонія нагородження лауреатів премії відбулася у м. Циндао (Китай) на території Центральної Академії Драми. Франківці перемогли в таких номінаціях:

"Краща вистава" – режисера Дмитра Богомазова;

"Краща головна роль" – актора Дмитра Рибалевського;

"Краща роль другого плану" – актора Олексія Богдановича;

"Кращий дебют" – актора Олександра Рудинського.

Театр Франка бере участь в Театральній Премії Академії вже втретє.

Вперше Театр Франка їздив до Китаю у 2016 році з уривком "Еріка XIV" Августа Стріндберга, де актриси театру Тетяна Шляхова та Поліна Лазова отримали нагороди як кращі актриси другого плану. Друга поїздка до Китаю відбулася у жовтні 2017 року із виставою "Річард ІІІ" за В. Шекспіром, де Богдан Бенюк отримав Гран-Прі Церемонії "За кращу головну роль".

VIIІ Міжнародна Театральна Премія Академії (Акт Авард), що проводиться Центральною Академією Драми Китаю, пройшла з 31 жовтня по 8 листопада 2019 року у Циндао, Китай. Заснована Центральною Академією Драми Китаю у 2011 році, Міжнародна Театральна Премія Академії (Акт Авард) спрямована на подальше сприяння довгостроковому розвитку театрального мистецтва та заохочення окремих творчих особистостей та груп, які зробили видатний внесок у театральну індустрію з метою розвитку театральної діяльності, піклуючись про класичне мистецтво та просування національної культури.