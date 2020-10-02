Карантин – не перешкода для мистецтва. Після вимушеної перерви у театрі імені Франка стартував новий 101 сезон. Традиційно, він розпочався із вистави "Украдене щастя". Це вже четверта версія постановки у стінах театру. Та цього разу глядачам запропонували більш сучасний погляд на класичну п’єсу.

"Ми її для себе назвали оперною, вона більш епічна. Вона вийшла в нас не побутовою, а епічною, а також більш сучасною. Тож, той, хто цю п'єсу любить, той, хто очікує почути якісь інтонації, якісь нові ноти, то це до нас", – розповів режисер-постановник п'єси "Украдене щастя" Дмитро Богомазов.

Режисер Дмитро Богомазов у своїй постановці вирішив відійти від соціально-побутових та етнографічних подробиць. Історія трикутника Микола-Анна-Михайло трансформована в багатошарову психологічну притчу. Конфлікт протистояння оголений до глибинних категорій людського існування: обітниця, зрада, пристрасть, честь, совість, прощення. Об'єднуючи взаємозаперечні поняття, режисер перетворює історію взаємин персонажів на парадоксальне існування, переносячи їх в інший вимір свідомості.

"Те, що ми не співаємо українських пісень – не означає, що ми відійшли від прочитання більш сталого. Мені здається, що ця робота дуже чесна щодо матеріалу, тому що ми зробили саме так, як ми хотіли зробити саме в цей період, саме в цей час", – поділилась заслужена артистка України Тетяна Міхіна.

"Ми все одно говоримо, що вічне кохання завжди актуальне", – зазначив заслужений артист України Дмитро Рибалевський.

Зазвичай, головні ролі в п'єсі "Украдене щастя" виконують досвідчені актори, проте, цього разу режисер вирішив ризикнути й запросити молодих виконавців. Зокрема, Олександр Ярема – новачок у театрі, проте вже грає одну з основних ролей. Режисер впевнений, що їхнє бачення цих не простих ролей, відкриє класичну п'єсу під іншим кутом.

"Така п'єса ще й в такому театрі. Я тільки перший рік у театрі, до мене грали такі корифеї, як Богдан Сільвестрович, це відповідально у такому величезному масштабі", – підкреслив заслужений артист України Олександр Ярема.

Водночас, Дмитро Богомаз не зізнається, який був основний посил його інтерпретації. Він впевнений, що кожен глядач побачить те, що йому потрібно. Вже від жовтня п'єса "Украдене щастя" – на основній сцені театру. До того ж у цьому сезоні на глядачів очікує одразу кілька новинок. У листопаді на камерній сцені відбудеться прем'єра вистави "Трамвай бажання", а на основній – п'єса "Сірано де Бержерак".