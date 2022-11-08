Як повідомляє 24 канал, дизайн нової лінійки телевізорів KIVI розробляли у власному R&D центрі та трьох дизайн-бюро. Акцент зроблений на мінімальних бокових рамках та елегантних підставках.

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Що всередині

Смарт-телевізори KIVI 2022 року працюють під управлінням повнофункціональної ОС Android TV 11 з усіма її перевагами. А це означає, що у доступі користувачів є широка бібліотека додатків та сумісність з продуктами екосистеми Google.

Остання версія Android TV 11 також означає підтримку Chromecast. Це дає можливість користувачеві транслювати контент зі смартфона на екран телевізора буквально за секунду. Також присутній Google Assistant, який працює з розпізнаванням голосових команд українською мовою.

Технології

Телевізори з нової лінійки підтримують такі сучасні технології:

HDR – не тільки для файлів з жорсткого диска, але й під час відтворення потокового контенту й ігор (з консолі чи ПК).

– не тільки для файлів з жорсткого диска, але й під час відтворення потокового контенту й ігор (з консолі чи ПК). Super Contrast Control дозволяє автоматично змінювати контрастність зображення – як усього екрану, так і окремих його частин.

дозволяє автоматично змінювати контрастність зображення – як усього екрану, так і окремих його частин. UltraClear – гарантує, що екран працює на повну потужність навіть під час перегляду контенту якістю нижче 4K. Чіткість зображення покращує процесор та відповідна технологія.

– гарантує, що екран працює на повну потужність навіть під час перегляду контенту якістю нижче 4K. Чіткість зображення покращує процесор та відповідна технологія. Max Vivid – це новітня технологія KIVI, яка покращує якість зображення та додає йому потрібної кількості яскравості та насиченості.

– це новітня технологія KIVI, яка покращує якість зображення та додає йому потрібної кількості яскравості та насиченості. MEMC – це динамічна технологія компенсації, коли процесор автоматично оцінює якість зображення й додає необхідну частоту кадрів.

– це динамічна технологія компенсації, коли процесор автоматично оцінює якість зображення й додає необхідну частоту кадрів. Ну і куди ж без Game Mode, який оптимізує якість зображення під час ігор. А режим ALLM забезпечує трансляцію зображення, що виводиться на екран з консолі, необхідною частотою кадрів і без затримки, тобто час між виконанням дії в грі і відображенням її на екрані стає мінімально коротким.

Звук

Нова лінійка отримала звук від японської компанії JVC Kenwood. Вона розробила інтегровану акустичну систему. KIVI стверджує, що фірмові динаміки відкалібровані для кожної моделі телевізора вручну та вдосконалені за допомогою системи обробки звуку в реальному часі Dolby audio processing (DAP).

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Новий додаток KIVI MEDIA

Разом із лінійкою 2022 року KIVI представили оновлену фірмову програму KIVI MEDIA для швидкого доступу до різноманітного партнерського контенту.

Наразі KIVI MEDIA має такі розділи:

Телеканали: безкоштовні та платні канали, адаптовані для локальних ринків.

безкоштовні та платні канали, адаптовані для локальних ринків. Фільми: добірка безкоштовних фільмів, мультфільмів і серіалів.

добірка безкоштовних фільмів, мультфільмів і серіалів. Тренування: регулярно оновлювані тренування з тренерами світового рівня допоможуть глядачам підтримувати своє тіло у формі.

регулярно оновлювані тренування з тренерами світового рівня допоможуть глядачам підтримувати своє тіло у формі. Ігри: в розділ інтегровано сервіс Boosteroid – це один із трьох найбільших провайдерів хмарних ігор у Європі.

KIVI обіцяє, що додаток KIVI Media буде регулярно оновлюватися, пропонуючи користувачеві цікавий і ексклюзивний контент.