Нову модель GPT-5 від OpenAI називають майже людською за рівнем інтелекту. Однак під час експерименту з простою грою в хрестики-нулики бот розгубився та видав низку нелогічних і заплутаних відповідей. Це викликає питання щодо реальної "розумності" сучасного ШІ.

Професор економіки в Помонському коледжі Гарі Сміт, провів експеримент, щоб перевірити можливості GPT-5. Він запропонував нейромережі зіграти в "повернуті хрестики-нулики". Єдине правило гри полягало в тому, що ігрове поле повертається на 90 градусів перед початком партії. З точки зору логіки та стратегії, це нічого не змінює – гра залишається тією ж самою, розповідає 24 Канал.

Однак GPT-5 почав свою відповідь із багатослівних коментарів. Штучний інтелект припустив, що хоча математично гра не змінюється, психологічно для гравців вона може відчуватися інакше, оскільки вони звикли до стандартного положення дошки.

Нейромережа також стверджувала, що найкращим першим ходом залишається центральна клітинка, але гравці-люди можуть неправильно оцінювати кутові ходи через змінену орієнтацію.

Модель не змогла адекватно пояснити, чому вибір кута чи центру може мати значення, і при цьому плутала очевидні поняття. Далі, коли дослідник попросив намалювати ігрове поле з підписами після повороту, GPT-5 зробив це з численними помилками та дивними елементами.



ChatGPT-5 не зміг справитися з простою грою / Фото Gary N. Smith

Усе це ставить під сумнів гучні обіцянки OpenAI про надлюдський інтелект моделі та підтверджує, що ШІ може бути впевненим у своїх відповідях, але далеко не завжди правим навіть у найлегших ситуаціях.

Варто додати, що такі моделі, як GPT-5 все ще залишаються текстовими генераторами, які схильні часто помилятися. Крім того, далеко не всі завдання, якими б простими вони не здавалися на перший погляд, під силу цьому інструменту. Водночас замість стверджувати, що завдання виконане, було б непогано, якби ШІ "розумів", що він не може зробити ту чи іншу роботу і прямо про це казав.

