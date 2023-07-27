Фотограф із Сан-Франциско Джин Ікс Хван був @х у твітері з березня 2007 року до 25 липня 2023-го. Через 16 років після реєстрації компанія надіслала йому листа, в якому поставила перед фактом: хендл переходить в інші руки.

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Грабіж серед білого дня

У будь-яких соцмережах є три типи ідентифікаторів.

Загальний нікнейм, тобто ваше ім'я. Воно може співпадати з іншими сторінками.

Внутрішній номерний ідентифікатор, який прив'язується до облікового запису при реєстрації, не може бути змінений, невидимий нікому, крім самої системи. Він використовується, щоб програма розуміла, про кого йде мова, якщо користувач змінює інші свої імена.

Handle – публічний ідентифікатор акаунта, який записується після символа "@" і є унікальним. Лише одна людина в рамках однієї соцмережі може володіти таким іменем.

Саме останнє й стало предметом суперечки.