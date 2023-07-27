За даними NASA, збій стався близько дев'ятої ранку за східним часом (17:00 за Києвом), перервавши звичайний потік команд, телеметрії та голосового зв'язку з Землі до орбітальної лабораторії. Але проблема зберігалась недовго, адже команда управління місією швидко перейшла на резервне обладнання.

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Що відомо

Збій в електропостачанні збігся з модернізацією, яка проводилася в будівлі Центру управління польотами в Х'юстонському космічному центрі імені Джонсона. Виступаючи вчора перед журналістами з цього приводу, керівник програми космічних станцій Джоел Монтальбано зазначив, що це був перший випадок в історії, коли знадобилися ці резервні системи.

Проблема була обмежена наземними системами у США й не вплинула на МКС або її екіпаж. Сім астронавтів на борту станції були проінформовані про ситуацію протягом 20 хвилин після несподіваного відключення за допомогою іншої системи зв'язку (зв'язок з МКС забезпечується кількома наземними станціями та супутниками, які постійно з'єднані з МКС).

Монтальбано також пояснив: "Ми знали, що ця робота ведеться, і, готуючись до неї, створили резервну систему управління, яку будемо використовувати, якщо нам доведеться закрити центр через надзвичайні погодні умови, що особливо важливо під час сезону ураганів". Він підкреслив, що обладнання було готове до розгортання, й протягом приблизно 90 хвилин було "запущене і працювало з повним управлінням, телеметрією і голосовим зв'язком з Міжнародною космічною станцією".

Представник NASA підкреслив, що під час відключення електроенергії екіпажу нічого не загрожувало. Агентство планує вивчити інцидент, щоб "краще зрозуміти, що сталося, а потім зробити висновки й рухатися далі".