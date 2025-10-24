Главное – безопасность: правила пользования генераторами, газовыми горелками и зарядными станциями

В условиях нестабильного электроснабжения генераторы, газовые горелки и портативные зарядные станции стали незаменимыми помощниками. Однако эти устройства могут представлять серьезную опасность, если пренебрегать правилами их эксплуатации. Неправильное использование грозит не только пожарами и повреждением имущества, но и отравлением угарным газом и даже летальным исходом.

Как защитить себя и свой дом при использовании альтернативных источников энергии?

Любой энергогенератор является объектом повышенной опасности, поэтому его эксплуатация требует обязательного соблюдения инструкций от производителя. Если электромонтаж выполнен неправильно, это может повлечь выход из строя оборудования, повреждение домашней проводки, а также угрожать безопасности людей. Но правила безопасности касаются не только генераторов, но и газовых горелок и портативных зарядных станций, пишет 24 Канал.

Требования к размещению генераторов

Генераторы номинальной мощностью до 20 кВт с топливным баком до 100 литров должны эксплуатироваться в соответствии с инструкцией производителя и Правилами устройства электроустановок. Генератор разрешено устанавливать только на открытом воздухе. Категорически запрещено использовать их внутри жилых, общественных или производственных зданий, а также на балконах или крышах.

Минимальное безопасное расстояние от генератора до дверей, окон или гаражей составляет не менее 6 метров. При этом, расстояние до стен и другого оборудования должно быть больше одного метра, хотя разрешается устанавливать генератор у сплошных негорючих стен (без окон) на расстоянии 1 метра. Генератор необходимо устанавливать на ровной площадке из негорючих материалов, расчищенной от мусора. Во избежание поражения током, генератор должен быть сухим. В непогоду его следует защитить от дождя и подтоплений с помощью навеса, выполненного из негорючих материалов.

Правила подключения и питания генераторов

При подключении генератора к внутренним электрическим сетям дома критически важно обеспечить отключение от внешних электросетей. Если внешнее электроснабжение возобновится во время работы генератора, это повлечет короткое замыкание, пожар и выход из строя оборудования.

Самый простой и безопасный способ использования – подключить электроприборы через удлинитель непосредственно к генератору.

Подключение к сети дома должен выполнять только квалифицированный электрик по правильной схеме. Электрические элементы устройства обязательно должны быть заземлены

Если же подключение происходит к внутренней сети, рекомендуется использовать перекидной рубильник или систему автоматического включения резерва (АВР). Рубильник или АВР должны быть установлены после счетчика и вводного автоматического выключателя.

При подключении через обычную розетку мощность генератора не должна превышать допустимую нагрузку розетки. Обычные розетки выдерживают 2,2 кВт (10А) или 3,5 кВт (15А). Если генератор имеет большую мощность, подключать его к розетке запрещено, поскольку это может вызвать короткое замыкание и пожар. Для гарантированной безопасности рекомендуется использовать генераторы мощностью до 2 кВт.

Общая мощность подключенных приборов никогда не должна превышать номинальной нагрузки, определенного производителем.

Заправка и хранение топлива

Перед заправкой генератор необходимо заглушить и дать ему остыть. Если топливо попадет на горячий корпус, это может привести к возгоранию и пожару. Во время заправки категорически запрещено курить.

Запрещается хранить запас топлива рядом с генератором. Жидкое топливо (не более 40 литров) и масло (не более 10 килограммов) следует хранить в специальных емкостях в отдельной хозяйственной постройке, на расстоянии не менее 10 метров от основных зданий.

Что строго запрещено:

Вносить любые изменения в конструкцию устройства.

Эксплуатировать генератор с поврежденной изоляцией, перекрученными проводами или подтеканием топлива.

Смешивать различные виды топлива и масла.

Превышать максимально допустимую мощность.

Оставлять работающий генератор без присмотра и допускать к нему детей, посторонних лиц или животных.

Безопасность при использовании газовых горелок и баллонов

Использование газовых горелок в закрытых помещениях требует обязательной вентиляции. Перед началом работы газового оборудования форточки или окна должны быть открыты.

При пользовании газовыми приборами:

Проверка. Перед зажиганием убедитесь в отсутствии запаха газа. Герметичность оборудования проверяется мыльной эмульсией или газоискателем. Использование огня для обнаружения утечки строго запрещено.

Зажигание. Сначала поднесите зажженный огонь (спичку или зажигалку), а затем только открывайте кран горелки.

Утечка газа. Если почувствовали запах газа, немедленно прекратите пользование приборами, перекройте краны, проветрите помещение, не включайте и не выключайте электроприборы. Вызовите аварийную газовую службу по номеру 104. Обратите внимание: поскольку сжиженный газ тяжелее воздуха, он накапливается внизу.

Завершение работы. Сначала закройте вентиль баллона со сжиженным газом, а только потом выключатель горелки, чтобы в трубе не оставался газ. После пользования газом закройте краны на приборах и перед ними.

Не используйте горелку для обогрева помещения, это может привести к накоплению опасных продуктов горения. Держите горелку подальше от легковоспламеняющихся материалов. Регулярно проверяйте целостность баллона и соединений.

Особенности газовых баллонов:

Баллоны следует использовать только в вертикальном положении.

Держите баллоны подальше от источников тепла или открытого огня. Нельзя обливать их кипятком или нагревать на открытом огне.

В многоквартирных домах запрещено размещать газовые баллоны (в частности туристические баллончики до 220 граммов и бытовые баллоны до 40 литров) в комнатах, подвалах, на лоджиях или балконах, а также в помещениях без естественного освещения.

Отравление угарным газом: симптомы и помощь

Угарный газ (CO) является опасным, поскольку он не имеет цвета, запаха и его невозможно почувствовать. Большая опасность заключается как в высокой концентрации газа, так и в длительном вдыхании даже небольшой дозы.

Основные признаки отравления CO:

Головная боль.

Головокружение и усталость.

Одышка, затрудненное дыхание.

Сухой кашель.

Тошнота и рвота.

Эти симптомы могут быть похожи на грипп или пищевое отравление, но, в отличие от гриппа, отравление угарным газом не вызывает повышения температуры. Со временем могут возникнуть потеря равновесия, нарушение зрения, проблемы с памятью или потеря сознания.

Что делать при подозрении на отравление:

Немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь.

Выключить все приборы, выделяющие вредные вещества (генераторы, газовые приборы).

Немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух.

Обеспечить свободный доступ воздуха к легким, расстегнув одежду, что затрудняет дыхание.

Использование портативных станций

В отличие от топливных генераторов, аккумуляторные зарядные станции значительно безопаснее для использования в квартирах и офисах, поскольку они не выделяют вредных веществ. Однако и для них существуют правила безопасности, связанные с электричеством, поскольку литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы, которые используются во многих портативных станциях, также являются источником угроз.

Правила зарядки и эксплуатации:

Зарядка. Всегда используйте совместимое зарядное устройство, предназначенное для Li-Pol аккумуляторов.

Контроль. Никогда не оставляйте аккумуляторы заряжаться без присмотра. Располагайте их в сухом, вентилируемом помещении, подальше от легковоспламеняющихся материалов и нагревательных элементов. Избегайте попадания влаги на станцию. Не прикасайтесь к разъемам и проводам мокрыми руками.

Перегрев. Если батарея или ее часть нагрелась или начала раздуваться во время зарядки, немедленно прекратите процесс, отключите ее и отнесите в безопасное место для наблюдения. Температурный диапазон эксплуатации должен быть от -10 до +50 градусов по Цельсию. Не прикасайтесь к горячим аккумуляторам (более 49 градусов Цельсия). Не накрывайте устройство во время работы, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию и избежать перегрева.

Повреждения. Запрещено заряжать поврежденные аккумуляторы или батареи с деформированными элементами. Не допускайте механических повреждений, проколов, разборки или поджигания.

Напряжение. Не допускайте глубокого разряда элементов ниже 2.8В на банку, поскольку это приводит к необратимым повреждениям и риску возгорания. Не перезаряжайте свыше 4.2В на элемент.

В случае возникновения пожара или возгорания любого из этих устройств, немедленно сообщите ГСЧС по телефону 101, и, по возможности, обесточьте прибор и попробуйте потушить пламя огнетушителем класса В (для горения жидких веществ) или накрыв его плотной тканью, чтобы перекрыть доступ кислорода.