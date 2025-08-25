Профессор экономики в Помонском колледже Гари Смит, провел эксперимент, чтобы проверить возможности GPT-5. Он предложил нейросети сыграть в "повернутые крестики-нолики". Единственное правило игры заключалось в том, что игровое поле поворачивается на 90 градусов перед началом партии. С точки зрения логики и стратегии, это ничего не меняет – игра остается той же самой, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Главные агентские браузеры на основе ИИ еще не вышли, а уже угрожают стать катастрофой

Однако GPT-5 начал свой ответ с многословных комментариев. Искусственный интеллект предположил, что хотя математически игра не меняется, психологически для игроков она может ощущаться иначе, поскольку они привыкли к стандартному положению доски.

Нейросеть также утверждала, что лучшим первым ходом остается центральная клетка, но игроки-люди могут неправильно оценивать угловые ходы из-за измененной ориентации.

Модель не смогла адекватно объяснить, почему выбор угла или центра может иметь значение, и при этом путала очевидные понятия. Далее, когда исследователь попросил нарисовать игровое поле с подписями после поворота, GPT-5 сделал это с многочисленными ошибками и странными элементами.



ChatGPT-5 не смог справиться с простой игрой / Фото Gary N. Smith

Все это ставит под сомнение громкие обещания OpenAI о сверхчеловеческом интеллекте модели и подтверждает, что ИИ может быть уверенным в своих ответах, но далеко не всегда правым даже в самых легких ситуациях.

Стоит добавить, что такие модели, как GPT-5 все еще остаются текстовыми генераторами, которые склонны часто ошибаться. Кроме того, далеко не все задачи, какими бы простыми они не казались на первый взгляд, под силу этому инструменту. В то же время вместо утверждать, что задача выполнена, было бы неплохо, если бы ИИ "понимал", что он не может сделать ту или иную работу и прямо об этом говорил.

А тем временем Microsoft тестирует новую функцию COPILOT в Excel, которая использует искусственный интеллект для автоматизации работы с таблицами, доступную для бета-тестеров на Windows и macOS с лицензией Microsoft 365 Copilot.