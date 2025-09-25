Почему постоянное стандартное время может быть более полезным для здоровья?

Новое моделирование, охватившее данные более 300 миллионов американцев, показало, что отказ от ежегодного перехода на летнее время может иметь значительные положительные последствия для общественного здоровья. Хотя исследование проводилось только в США, его можно смело экстраполировать на любую страну, которая все еще переводит часы, в том числе и на Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Ученые сравнили три сценария: сохранение текущей системы с переводом часов дважды в год, постоянное летнее время (DST) и постоянное стандартное, или "зимнее" время (ST). Исследование пришло к выводу, что именно постоянное стандартное время является наименее вредным для циркадных ритмов человека – наших внутренних "часов", которые регулируют физические, психические и поведенческие процессы в организме, такие как сон, температура тела, гормональный фон и аппетит.

Этот биологический механизм, эволюционно настроен на продолжительность в 24 часа, регулирует работу каждой клетки в теле и очень чувствителен к свету. Когда люди вынуждены просыпаться или бодрствовать в темные часы, это создает так называемую "циркадную нагрузку". Такое нарушение связывают с рядом негативных последствий для здоровья, в частности с увеличением риска сердечных приступов, инсультов и даже автомобильных аварий в периоды перевода часов.

Согласно модели, переход на постоянное стандартное время позволил бы избежать примерно 2,6 миллиона случаев ожирения и почти 307 тысяч инсультов по сравнению с текущей системой.

Постоянное летнее время также показало положительный эффект, но менее выраженный: на 1,7 миллиона случаев ожирения и 220 тысяч инсультов меньше.

В то же время модель не обнаружила статистически значимого влияния на шесть других хронических заболеваний, среди которых артрит, рак, диабет и депрессия.

Авторы исследования, опубликованного на страницах журнала PNAS, Джейми Цайтцер и Лара Вид из Стэнфордского университета, смоделировали влияние искусственного и солнечного света на жителей каждого округа США при трех различных временных политиках. Они исходили из предположения о регулярном графике сна (с 22:00 до 7:00) и работы в хорошо освещенном офисе (с 9:00 до 17:00). Они увидели, что переходы между часовыми поясами создавали наибольшие сбои для циркадных ритмов и, соответственно, наибольшую нагрузку.

Минусы исследования

Стоит отметить, что это исследование имеет определенные спорные моменты:

Оно базируется на симуляции с некоторыми нереалистичными предположениями, например универсальный для всех людей режим сна и освещения.

Кроме того, не учитывались сезонные изменения в поведении людей, а данные о состоянии здоровья, например, индекс массы тела или перенесенные инсульты, были получены на основе самоотчетов участников.

Также в модели не учитывался расовый фактор, несмотря на наличие устойчивых различий в качестве сна среди различных расовых и этнических групп в США.

Эксперты отмечают: это может означать, что повышенные риски инсульта и ожирения острее всего будут чувствовать те группы населения, которые уже находятся в зоне риска по другим причинам.

Несмотря на это, исследование предоставляет весомые данные для обсуждения государственной политики в этой сфере. Позиция Американской академии медицины сна также заключается в том, чтобы полностью отказаться от летнего времени и оставить постоянное стандартное время.

Украина переходит на зимнее время

Напомним, с 26 на 27 октября украинцы снова переведут стрелки своих часов. Сделать это нужно в 4 часа утра. Таким образом снова наступает три часа ночи и вы получаете дополнительный час ко сну.

В отдельном материале мы рассказали, как подготовить ваши гаджеты – смартфоны, планшеты и компьютеры – к переводу часов.