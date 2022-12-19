Фактически Brave store обеспечивает работу магазинов без света и связи. Приложение доступно на устройствах iOS и Android, а компания обеспечивает бесплатную интеграцию, обучение и запуск через 1-2 рабочих дня после согласования деталей.

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Как все работает

После загрузки приложения его нужно открыть и загрузить прайс-лист в формате Exel прямо в программу. Обновлять его можно ежедневно или еженедельно.


Brave Store от украинских разработчиков / Фото Datawiz

Другие возможности применения:

  • программа хранит чеки и аналитику,
  • поддерживает перевод чеков в QR,
  • вывод чеков в виде barcode,
  • сканер штрихкодов,
  • интерактивный поиск товара по внутреннему коду,
  • внесение веса для весового товара,
  • возможность легко удалять ложный товар или вносить комментарий.

Система сохраняет все чеки и позволяет не терять аналитику, передавая данные при наличии интернета через любое количество часов/дней.