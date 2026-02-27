Людей уничтожит не старение Солнца: существует другая причина, которая сделает Землю непригодной для жизни

Планета Земля, которую мы знаем сейчас, является лишь временным этапом в бесконечном движении тектонических плит. Через миллионы лет привычные нам очертания материков сменятся на единый гигантский массив суши, что в корне изменит глобальный климат. Это геологическое преобразование запустит цепную реакцию процессов, которые поставят под вопрос само существование млекопитающих, включая человека.

Новые исследования рисуют суровую картину мира. Она показывает, что выживание станет практически невозможной задачей, пишет Earth.com.

Почему объединение суши в суперконтинент приведет к вымиранию?

Ученые из Бристольского университета провели масштабное моделирование климата будущего, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Geoscience. Согласно их прогнозам, примерно через 250 миллионов лет все современные материки снова сойдутся в один суперконтинент под названием Пангея Ультима.

Исследовательская группа под руководством доктора Александра Фарнсворта обнаружила, что эта географическая конфигурация создаст условия, которые выходят далеко за пределы физиологической выносливости большинства теплокровных существ.

Основным фактором будущей катастрофы станет так называемый тройной удар, сочетающий геологические и астрономические изменения.

Во-первых, формирование огромного массива суши приведет к эффекту континентальности, когда значительная часть территорий окажется слишком далеко от охлаждающего влияния океанов.

Во-вторых, наше Солнце со временем становится ярче и через 250 миллионов лет будет излучать примерно на 2,5 процентов больше энергии, чем сегодня.

В-третьих, интенсивная вулканическая активность во время тектонических сдвигов приведет к выбросу огромного количества углекислого газа в атмосферу.

Прогнозы, сделанные с помощью климатической модели Met Office HadCM3L и геохимической модели SCION, указывают на то, что концентрация углекислого газа может вырасти до уровня от 410 до 816 частей на миллион. В сочетании с сильным солнечным излучением это приведет к тому, что средняя температура на большей части планеты будет колебаться в пределах от 40 до 50 градусов Цельсия, а в некоторых регионах будет достигать экстремальных 70 градусов Цельсия. Такие условия станут фатальными для млекопитающих, поскольку они потеряют способность охлаждать свое тело через потоотделение.

Где будет безопасно?

Ученые отмечают, что только от 8 до 16 процентов суши на Пангее Ультима останутся пригодными для жизни млекопитающих. Большинство территорий превратится в безводные и бесплодные пустыни, где поиск пищи и воды станет невыполнимым вызовом. Даже стратегии адаптации, такие как спячка или миграция, вряд ли помогут, поскольку экстремальная жара будет держаться слишком долго, а огромные пустыни создадут непреодолимые биогеографические барьеры.

Какая нам с этого польза?

Докторка Юнис Ло, соавтор исследования, подчеркивает, что хотя эти прогнозы касаются далекого будущего, они должны быть серьезным предупреждением для современности. Сегодняшний климатический кризис, вызванный деятельностью человека, уже приводит к волнам экстремальной жары, которые вредят здоровью и экономике.

Профессор Бенджамин Миллс добавляет, что если человечество не прекратит сжигание ископаемого топлива, критические уровни углекислого газа в атмосфере могут быть достигнуты гораздо раньше, чем предусматривают геологические модели.

Это исследование также имеет важное значение для астробиологии. Оно демонстрирует, что планета может находиться в зоне пригодности для жизни вокруг своей звезды, но все равно быть враждебной для сложных форм жизни из-за неудачного расположения континентов.

История Земли уже знала несколько массовых вымираний, вызванных изменениями климата, от ордовицкого периода до падения астероида, уничтожившего динозавров. Однако сценарий с Пангеей Ультима может стать первым случаем в истории планеты, когда климатические условия станут естественно непригодными для всего класса млекопитающих.