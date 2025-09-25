Чому постійний стандартний час може бути кориснішим для здоров'я?

Нове моделювання, що охопило дані понад 300 мільйонів американців, показало, що відмова від щорічного переходу на літній час може мати значні позитивні наслідки для громадського здоров'я. Хоча дослідження проводилося лише у США, його можна сміливо екстраполювати на будь-яку країну, яка все ще переводить годинники, у тому числі й на Україну, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Дивіться також Перехід на зимовий час: коли в Україні переводять годинники та навіщо це роблять

Учені порівняли три сценарії: збереження поточної системи з переведенням годинників двічі на рік, постійний літній час (DST) та постійний стандартний, або "зимовий" час (ST). Дослідження дійшло висновку, що саме постійний стандартний час є найменш шкідливим для циркадних ритмів людини – нашого внутрішнього "годинника", який регулює фізичні, психічні та поведінкові процеси в організмі, такі як сон, температура тіла, гормональний фон та апетит.

Цей біологічний механізм, еволюційно налаштований на тривалість у 24 години, регулює роботу кожної клітини в тілі та дуже чутливий до світла. Коли люди змушені прокидатися або не спати в темні години, це створює так зване "циркадне навантаження". Таке порушення пов'язують із низкою негативних наслідків для здоров'я, зокрема зі збільшенням ризику серцевих нападів, інсультів та навіть автомобільних аварій у періоди переведення годинників.

Згідно з моделлю, перехід на постійний стандартний час дозволив би уникнути приблизно 2,6 мільйона випадків ожиріння та майже 307 тисяч інсультів порівняно з поточною системою.

та майже порівняно з поточною системою. Постійний літній час також показав позитивний ефект, але менш виражений: на 1,7 мільйона випадків ожиріння та 220 тисяч інсультів менше.

Водночас модель не виявила статистично значущого впливу на шість інших хронічних захворювань, серед яких артрит, рак, діабет та депресія.

Автори дослідження, опублікованого на сторінках журналу PNAS, Джеймі Цайтцер та Лара Від зі Стенфордського університету, змоделювали вплив штучного та сонячного світла на мешканців кожного округу США за трьох різних часових політик. Вони виходили з припущення про регулярний графік сну (з 22:00 до 7:00) та роботи в добре освітленому офісі (з 9:00 до 17:00). Вони побачили, що переходи між часовими поясами створювали найбільші збої для циркадних ритмів і, відповідно, найбільше навантаження.

Мінуси дослідження

Варто зазначити, що це дослідження має певні спірні моменти:

Воно базується на симуляції з деякими нереалістичними припущеннями, як-от універсальний для всіх людей режим сну та освітлення.

Крім того, не враховувалися сезонні зміни в поведінці людей, а дані про стан здоров'я, наприклад, індекс маси тіла чи перенесені інсульти, були отримані на основі самозвітів учасників.

Також у моделі не враховувався расовий фактор, попри наявність стійких відмінностей у якості сну серед різних расових та етнічних груп у США.

Експерти зазначають: це може означати, що підвищені ризики інсульту та ожиріння найгостріше відчуватимуть ті групи населення, які вже перебувають у зоні ризику через інші причини.

Попри це, дослідження надає вагомі дані для обговорення державної політики у цій сфері. Позиція Американської академії медицини сну також полягає в тому, щоб повністю відмовитися від літнього часу та залишити постійний стандартний час.

Україна переходить на зимовий час

Нагадаємо, з 26 на 27 жовтня українці знову переведуть стрілки своїх годинників. Зробити це потрібно о 4 годині ранку. Таким чином знову настає третя ночі й ви отримуєте додаткову годину до сну.

В окремому матеріалі ми розповіли, як підготувати ваші ґаджети – смартфони, планшети і комп'ютери – до переведення годинників.