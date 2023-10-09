Досі вчені вважали, що Пояс Койпера простягається приблизно на 50 астрономічних одиниць (а.о.) від центру Сонячної системи. Кожна а.о. відповідає відстані між Землею та Сонцем. Однак попередні результати цього дослідження припускають, що ці загадкові об'єкти можуть існувати на відстанях, що перевищують 60 а.о., що означає значну розбіжність щонайменше в десять а.о., що еквівалентно прольоту між Сонцем і Сатурном.

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Альтернативне пояснення, запропоноване дослідниками, полягає в існуванні "другого" поясу за межами поясу Койпера, в недосліджених областях нашої далекої Сонячної системи.

Старий зонд, нові трюки

Відкриття стало можливим завдяки датчикам на борту космічного апарату NASA "Нові горизонти" (New Horizons). Запущений у 2006 році, цей зонд спочатку прославився своїм рекордним зближенням з Плутоном. Відтоді він відіграв вирішальну роль у розширенні нашого розуміння зовнішніх кордонів Сонячної системи.

Попри те, що New Horizons розташований на відстані 57 а.о. від Сонця, він продовжує виявляти частинки пилу, що є чітким свідченням постійних зіткнень між небесними об'єктами, які знаходяться поблизу.

Алан Стерн, головний дослідник місії New Horizons і планетолог з Південно-Західного науково-дослідного інституту, поділився своїми спостереженнями заявивши:

Кількість зближень не зменшується. І найпростіше пояснення цьому полягає в тому, що там є ще щось, чого ми не виявили.

Це розуміння спонукало дослідників до подальших досліджень. Використовуючи траєкторію руху New Horizons, вони провели вичерпний пошук потенційних невидимих об'єктів у Поясі Койпера. Проаналізувавши сотні комбінованих зображень нічного неба, зроблених японським телескопом Субару, вони ідентифікували дюжину цих загадкових об'єктів, хоча ці висновки залишаються непереконливими.

Небачене

Хоч попередні результати підняли інтригуючі питання, вони ще далекі від остаточних. Телескопи, що досліджують інші регіони зовнішньої Сонячної системи, дали обмежені результати за межами встановлених кордонів поясу Койпера, що залишає астрономів спантеличеними.

Педро Бернардінеллі, астроном з Вашингтонського університету, який не брав участі в дослідженні, висловив свій скептицизм, заявивши:

Чому ми не бачимо цих речей? Невже всім не пощастило? Це можливо, але важко.

А проте, ця гіпотеза не позбавлена певної підтримки. Хільке Шліхтінг, астрофізик з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, вказав на спостереження, зроблені космічним телескопом "Габбл", який виявив тьмяність зірок, що може бути пов'язано з невідкритими об'єктами поясу Койпера, які проходять перед ними.

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Оскільки вчені продовжують досліджувати глибини нашої Сонячної системи, ці знахідки обіцяють перевернути наше розуміння Поясу Койпера і загадкових об'єктів, які можуть ховатися в його просторах. Необхідні подальші дослідження і розвідки, щоб підтвердити або спростувати існування цього потенційного "другого" поясу і його значення для нашого розуміння меж Сонячної системи.