10 найпотужніших смартфонів квітня – рейтинг AnTuTu

Популярний сервіс AnTuTu що проводить тестування продуктивності смартфонів, опублікував свіжий рейтинг найпотужніших пристроїв на Android. У квітні цей рейтинг очолив смартфон OPPO Find X2 Pro.

Як свідчить результат тестування AnTuTu, новинка від OPPO набрала 607 147 балів, передає gizchina.com.

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Загалом усі 10 найпотужніших смартфонів оснащені топовим процесором Qualcomm Snapdragon 865. 5 моделей з цих смартфонів отримали 12 ГБ оперативної пам’яті, а інші п’ять мають по 8 ГБ.

До речі, в десятку найпотужніших смартфонів увійшли моделі смартфонів, що належать двом китайським технокорпораціям – BBK і Xiaomi. Як відомо, до конгломерату BBK входять компанії OnePlus, OPPO, Vivo та Realme.

10 найпотужніших смартфонів квітня:

OPPO Find X2 Pro 12/256 ГБ – 607 147 балів

OPPO Find X2 8/256 ГБ – 602 191 балів

iQOO Neo3 8/256 ГБ – 600 893 балів

Xiaomi Mi 10 Pro 12/512 ГБ – 599 859 балів

OPPO Ace2 8/128 ГБ – 594 678 балів

Redmi K30 Pro 8/256 ГБ – 594 328 балів

iQOO 3 12/256 ГБ – 587 510 балів

Realme X50 Pro 5G 8/128 ГБ – 587 386 балів

Vivo NEX 3S 5G 12/256 ГБ – 586 515 балів

Black Shark 3 Pro 12/512 ГБ – 586 062 балів

Вже в травні можна очікувати, що список поповнить новинка від BBK – OnePlus 8, який презентували нещодавно.

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