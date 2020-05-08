24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

10 найпотужніших смартфонів квітня – рейтинг AnTuTu

-
OPPO Find X2 Pro – найпотужніший смартфон квітня
OPPO Find X2 Pro – найпотужніший смартфон квітня / 9to5google.com

Популярний сервіс AnTuTu що проводить тестування продуктивності смартфонів, опублікував свіжий рейтинг найпотужніших пристроїв на Android. У квітні цей рейтинг очолив смартфон OPPO Find X2 Pro.

Як свідчить результат тестування AnTuTu, новинка від OPPO набрала 607 147 балів, передає gizchina.com.

Цікаво Неочікуваний лідер: названо найбільш продаваний смартфон початку 2020 року

Загалом усі 10 найпотужніших смартфонів оснащені топовим процесором Qualcomm Snapdragon 865.  5 моделей з цих смартфонів отримали 12 ГБ оперативної пам’яті, а інші п’ять мають по 8 ГБ.

До речі, в десятку найпотужніших смартфонів увійшли моделі смартфонів, що належать двом китайським технокорпораціям – BBK і Xiaomi. Як відомо, до конгломерату BBK входять компанії OnePlus, OPPO, Vivo та Realme.

10 найпотужніших смартфонів квітня:

  • OPPO Find X2 Pro 12/256 ГБ – 607 147 балів
  • OPPO Find X2 8/256 ГБ – 602 191 балів
  • iQOO Neo3 8/256 ГБ – 600 893 балів
  • Xiaomi Mi 10 Pro 12/512 ГБ – 599 859 балів
  • OPPO Ace2 8/128 ГБ – 594 678 балів
  • Redmi K30 Pro 8/256 ГБ – 594 328 балів
  • iQOO 3 12/256 ГБ – 587 510 балів
  • Realme X50 Pro 5G 8/128 ГБ – 587 386 балів
  • Vivo NEX 3S 5G 12/256 ГБ – 586 515 балів
  • Black Shark 3 Pro 12/512 ГБ – 586 062 балів 

Вже в травні можна очікувати, що список поповнить новинка від BBK – OnePlus 8, який презентували нещодавно.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Менеджер паролів Google Chrome: як його налаштувати
сьогодні , 19:13 Менеджер паролів Google Chrome: як його налаштувати
Назар Токар
15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
7 травня , 12:08 15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
"Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
7 травня , 10:03 "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
Ірина Полицька