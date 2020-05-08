10 найпотужніших смартфонів квітня – рейтинг AnTuTu
Популярний сервіс AnTuTu що проводить тестування продуктивності смартфонів, опублікував свіжий рейтинг найпотужніших пристроїв на Android. У квітні цей рейтинг очолив смартфон OPPO Find X2 Pro.
Як свідчить результат тестування AnTuTu, новинка від OPPO набрала 607 147 балів, передає gizchina.com.
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Загалом усі 10 найпотужніших смартфонів оснащені топовим процесором Qualcomm Snapdragon 865. 5 моделей з цих смартфонів отримали 12 ГБ оперативної пам’яті, а інші п’ять мають по 8 ГБ.
До речі, в десятку найпотужніших смартфонів увійшли моделі смартфонів, що належать двом китайським технокорпораціям – BBK і Xiaomi. Як відомо, до конгломерату BBK входять компанії OnePlus, OPPO, Vivo та Realme.
10 найпотужніших смартфонів квітня:
- OPPO Find X2 Pro 12/256 ГБ – 607 147 балів
- OPPO Find X2 8/256 ГБ – 602 191 балів
- iQOO Neo3 8/256 ГБ – 600 893 балів
- Xiaomi Mi 10 Pro 12/512 ГБ – 599 859 балів
- OPPO Ace2 8/128 ГБ – 594 678 балів
- Redmi K30 Pro 8/256 ГБ – 594 328 балів
- iQOO 3 12/256 ГБ – 587 510 балів
- Realme X50 Pro 5G 8/128 ГБ – 587 386 балів
- Vivo NEX 3S 5G 12/256 ГБ – 586 515 балів
- Black Shark 3 Pro 12/512 ГБ – 586 062 балів
Вже в травні можна очікувати, що список поповнить новинка від BBK – OnePlus 8, який презентували нещодавно.
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