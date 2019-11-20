10 продуктів, які українці найчастіше замовляють на AliExpress

Нещодавно у Китаї пройшов масовий розпродаж 11.11, приурочений до Дня холостяка. Долучились до цього розпродажу і українці. Які активно замовляли продукцію на майданчику AliExpress.

Директор "Нова пошта" Юрій Беневитський назвав продукти, які українці найчастіше замовляють на AliExpress, передає tech.liga.net.

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Перша 10 продуктів, що замовляють українці, виглядав таким чином:

Чохли для телефонів;

Кабелі;

Годинник;

Зарядні пристрої;

Жіноча білизна;

Гарнітури;

Тримачі для телефонів;

Інтегральні схеми;

Ліхтарі;

Захист для екранів.

Як розповів Беневитський, загалом у січні-жовтні цього року компанія доставила 2,3 мільйони міжнародних посилок, приблизно 1,5 мільйони з них – з Китаю.

Що кажуть в Укрпошті

Укрпошта ще раніш відзвітувала про замовлення українців на AliExpress. Так кажуть, що Україна стала другою країною у світі за зростанням кількості замовлень на цьом китайському майданчику.

За три квартали 2019 року Укрпошта доставила з Китаю понад 20 мільйонів посилок. Більшість з них - товари з інтернет-магазинів.

Що таке Aliexpress? Це китайський аналог сервісів Amazon та eBay. На цьому майданчику існують окремі магазини, які можуть продавати свою продукцію клієнтам по всьому світі. Сервіс доступний англійською, іспанською, нідерландською, французькою, італійською, польською, португальською та російською мовами.

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