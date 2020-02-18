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11 нових астероїдів знайшли в базі NASA: наскільки вони небезпечні для людства

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11 потенційно небезпечних астероїдів знайдено в базі NASA / abc

Нідерландські вчені розробили нейронну мережу для ідентифікації об'єктів, здатних представляти загрозу для людства. З точність 99,99% вона пророкує, чи зіткнеться астероїд з Землею. Проаналізувавши базу з відомими космічними об'єктами, нейромережа виділила 11 астероїдів, в яких експерти NASA раніше не бачили ніякої небезпеки.

Усі знайдені об'єкти в діаметрі більше ніж 100 метрів. Цього досить для того, щоб вибухнути при зіткненні із Землею з силою сотень атомних бомб, наголошує Futurism.

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Наскільки небезпечні астероїди

Експерти вважають, що серйозної загрози виділені мережею астроїди не становлять – їхні шанси дійсно зіткнутися з Землею надзвичайно малі, до того ж вони підлетять до нашої планети не скоро, між 2131 і 2923 роками. Тільки перед зближенням цих об'єктів із Землею можна буте уточнити їх траєкторію та зробити остаточний висновок про їх небезпеку для планети.

Що відомо про ШІ, який виявив астероїди

Для тренування нейронної мережі дослідники використовували суперкомп'ютер, на якому спочатку змоделювали рух на своїх орбітах планет Сонячної системи на десять тисяч років вперед. Потім було проведено зворотне моделювання вже відомих зіткнень астероїдів із Землею – вчені відстежили їх траєкторії від удару об поверхню до вихідної точки їх орбіти. Так була складена бібліотека руху астероїдів, які вже падали на планету в минулому.

Ця база стала навчальним матеріалом для тренування нейронної мережі. З її допомогою вона вивела закономірності в даних, загальних серед астероїдів, які можуть зіткнутися з Землею.

Як випробовували алгоритм

Для того щоб оцінити, наскільки добре цей ШІ насправді зауважує небезпечні астероїди, розробники випробували його на базі об'єктів, відомих NASA з 2000 року. Нейронна мережа виявилася на 99,99% точна у визначенні того, чи представляє небесне тіло загрозу Землі чи ні.

Це означає, що надалі мережа зможе самостійно аналізувати нові дані, що надходять і сигналізувати фахівцям в разі виявлення небезпечних космічних об'єктів.

Захист планети від загрози с космосу

Щоб зрозуміти, що робити з потенційно небезпечним астероїдом, ESA і NASA мають намір спробувати змінити курс астероїда Дідім, який не становить загрози для людства. Для цього до об'єкта відправлять два апарати, які вріжуться в супутник Дідіма на швидкості 21 436 км/год і зафіксують наслідки.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Космос NASA Астероїд
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