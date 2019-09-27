21 рік компанії Google: пошуковик підготував святковий дудл

Понад два десятки років тому двоє студентів зі Стенфорда – Сергій Брін та Лоуренс Пейдж, опублікували документ про запуск прототипу "широкомасштабної пошукової системи". Сьогодні це велика транснаціональна корпорація.

Зараз пошуковик Google працює в усьому світі на більш ніж 100 мовах, відповідаючи на трильйони пошукових запитів щороку.

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Дудл до 21 річниці святкування дня народження компанії

Головний домен пошуковика google.com було зареєстровано 15 вересня 1997 року, а сама компанія була заснована 4 вересня 1998 року. Однак у компанії день народження святкують саме 27 вересня.

Ми обрали назву нашій системі – Google, оскільки це загальне написання числа гугол, або 10 у степені 100, і добре відповідає нашій цілі створення дуже масштабної пошукової системи,

​– написали тоді студенти.

Цікаво, що Пейдж та Брін спочатку назвали свою пошукову систему BackRub, оскільки система перевіряла зворотні посилання для оцінки важливості сайту.



Ось як виглядала стартова сторінка Google 21 рік тому

Сьогодні Google надає масу сервісів і продуктів, які користуються не меншою популярністю, ніж її пошукова система. Також компанія є творцем найпопулярнішою у світі мобільної операційної системи – Android.

На додачу, компанія виготовляє техніку: ноутбуки, смартфони, розумні колонки, гарнітури віртуальної реальності, розумні камери та інші пристрої.

З днем народження, Google!