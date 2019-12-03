25 років успіху: історія приставок Sony PlayStation

Компанія Sony планує випустити на ринок вже п'яте покоління ігрових консолей PlayStation. На початку свого шляху приставка від японського виробника вже мала серйозних конкурентів – Nintendo та Sega. Тож як Sony вдалося стати однією з найуспішніших компаній на ігровому ринку?

Історія PlayStation

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PlayStation або PSone

Історія PlayStation починається 3 грудня 1994 року, саме тоді команда розробників під керівництвом Кена Кутарагі представила в Японії свій продукт.



Батько PlayStation – Кен Кутарагі

Новинка PlayStation привернула увагу любителів ігор своїм витонченим дизайном і підтримкою компакт-дисків, що свідчило про те, що ігри стали більш грандіозними, підтримують 3D-графіку і приголомшливий звук. Через десять років PlayStation стала першою ігровою консоллю зі 100 мільйонами проданих копій по всьому світу.



Перша PlayStation

PlayStation стала однією з перших консолей з зовнішніми картами пам'яті, що в 1998 році призвело до появи PocketStation –невеликого пристрою для міні-ігор з рідкокристалічним дисплеєм і простим управлінням.

PlayStation 2

Вже в 2000 році японський вендор представив свій новий продукт – PlayStation 2. Якщо PSone влаштувала революцію в відеоіграх, то PlayStation 2 встановила нові стандарти індустрії. Тривимірна графіка високої якості, гра по мережі і вбудований DVD-плеєр – варто було натиснути на кнопку, і починався фільм. Без придбання додаткових пристроїв.



PlayStation 2

А вже в 2005 році, всього через 5 років та 9 місяців після старту продажів PlayStation 2, консолі вдалося подолати позначку в 100 мільйонів проданих копій. Зауважимо, жодна консоль не добиралася до цієї позначки так швидко. По всьому світу продали 155 мільйонів консолей PlayStation 2, що зробило її найбільш продаваною консоллю всіх часів.

PlayStation 3

Sony вирішила не зупинятися на успіхах другого покоління консолей PlayStation та в 2006 році представила світу PlayStation 3. Все, що зробило PS2 світовим лідером серед домашніх консолей, стало головною зброєю і основою PlayStation 3. Висока роздільна здатність стала стандартом завдяки вбудованому програвачу Blu-ray Disc, а внутрішній жорсткий диск і універсальні можливості гри по мережі відкрили дорогу домашнім розвагам.



PlayStation 3

Зауважимо, PS3 піднесла гравцям сюрприз у вигляді поліпшеного контролера рухів PlayStation Move. Точність рухів ракетки, чарівної палички, дробовика або інших предметів, які ігри довіряли в руки гравців, стала значно краще.

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Система PlayStation 3 була настільки потужною, що її навіть використовували в дослідницьких цілях. Наприклад, за допомогою консолі проєкту [email protected] вдалося просунутися у вивченні численних хвороб, у тому числі й Альцгеймера.

PlayStation 4

Актуальне на даний час покоління консолей – PlayStation 4 – вперше побачило світ в 2013 році. Офіційний анонс PlayStation 4 відбувся на конференції PlayStation Meeting 2013 в лютому 2013 року. Продажі консолі почалися в листопаді 2013 року в США, Європі, Південній Америці та Австралії і в лютому 2014 року в Японії.



Актуальна версія консолі – PlayStation 4

Восени 2016 року Sony випустила дві нові апаратні версії приставки: PlayStation 4 Slim, яка отримала зменшені габарити, і PlayStation 4 Pro, оснащену більш потужними основним і графічним процесором з розрахунком на можливість виведення зображення і потокового відео з роздільною здатністю 4K.

Історія консолей PlayStation – дивіться відео

Sony в Книзі рекордів Гіннесса

Компанія Sony потрапила в Книгу рекордів Гіннесса. Її приставки визнані найбільш продаваними домашніми ігровими системами за весь час існування цього ринку.

За наданими VGChartz даними від 7 листопада 2019 року, PlayStation по всьому світу реалізувала більше 450 190 000 консолей PS1, PS2, PS3 і PS4. Приставки компанії займають всі місця в топ-3 найбільш продаваних в історії.



Sony потрапила до Книги рекордів Гіннесса

З показником в 155 мільйонів одиниць лідирує легендарна PlayStation 2. Друге місце залишила за собою PlayStation 4, яка розійшлася тиражем в 102,8 мільйона копій. Бронзовий призер – перша PlayStation, яку купили 102,49 мільйона разів. І лише четверте місце в чарті займає консоль, яку зробила інша компанія.

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Майбутня PlayStation 5

Останні два роки не стихають чутки навколо консолі PlayStation наступного покоління. В 2019 році компанія Sony таки офіційно анонсувала PlayStation 5 та розповіла про її особливості. Вихід нової консолі призначили на листопад 2020 року. Однак вже зараз інсайдери наввипередки публікують фото майбутньої новинки.

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