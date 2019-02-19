36-річний комп'ютер Apple досі працює: як він виглядає

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Apple IIe досі працює
Apple IIe досі працює / Twitter/John Pfaff

Один із перших комп'ютерів Apple, який був випущений ще у 1983 році, досі працює. Таке "відкриття" зробив професор з Нью-Йорка Джон Пфафф.

Зображеннями та відео реліквії він поділився у мережі.

Цей комп'ютер отримав назву Apple IIe. Ця модель була третьою із серії Apple II. У цій версії вперше з’явилася можливість використовувати великі та маленькі літери, з’явилися функції клавіш Shift та Caps Lock.

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"Залишався на горищі моїх батьків роками. Десятиліттями. І він досі працює. Запустив старий диск із грою. Запитує, чи не хочу я відновити збережену гру. І гра відновилась! Комп’ютеру вже, мабуть, 30 років. А мені знову 10", − розповів Джон Пфафф.

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Теги: Техно Ґаджети Apple
Джерело: 24 Канал
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