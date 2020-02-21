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4 українських стартапи потрапили до 1% найкращих під час конференції у Кремнієвій Долині

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Конференція Startup Grind Global 2020 / Фото/Startup Grind Kyiv

Команда із 13 українських стартапів взяла участь у глобальній конференції венчурних інвесторів Startup Grind Global 2020, що проходила у Кремнієвій Долині. Цікаво, що українську делегацію визнали найбільш підготовленою серед 96 країн.

Ініціатива стала реальністю завдяки підтримці Міністерства цифрової трансформації України та Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України". 

До теми: 11 українських IT-компаній увійшли до сотні найкращих аутсорсерів світу

Українські стартапи презентували свої рішення перед інвестиційними фондами, серед яких Accel Capital, Spark Capital, Craft Ventures, General Catalyst та Andreessen Horowitz.

До речі, чотири українських стартапи потрапили до 1 % найкращих компаній серед 4000 претендентів в програму Accelerate, що проходила у межах конференції.

Startup Grind Global 2020

На Startup Grind Global 2020 брали участь 13 українських стартапів 

Startup Grind Kyiv, який організував поїздку української делегації, отримав винагороду "Startup Program Heroes". Це спеціальна винагорода, яку вручають за організацію найбільшої та найкраще підготовленої делегації.

Загалом, у Startup Grind Global 2020 взяли участь 304 стартапів з 136 країн світу.

Startup Grind Global 2020

Українську делегацію визнали найкраще підготовленою 

Що відомо про Startup Grind Kyiv? Він є офіційним представником Startup Grind (спільнота налічує близько 2 мільйонів найкращих підприємців світу). За два останні роки організація провела 30 зустрічей із підприємцями і експертами IT та інвест-фондів. Місія Startup Grind Kyiv – навчати, знайомити і надихати підприємців та інноваторів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини США Стартап Новини Техно IT-бізнес Техно
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