4G з'явиться у малих містах і селах: Київстар, lifecell та Vodafone отримали ліцензії

Найбільші українські оператори Київстар, lifecell та Vodafone отримали ліцензії на радіочастотний ресурс у діапазоні 800-900 МГц. Це означає, що незабаром швидкісний 4G інтернет стане доступним у невеликих містах, та навіть селах, а також на автошляхах.

Для чого потрібні ліцензії

Радіус дії базових станцій, які працюють в діапазоні 900 МГц, значно більший. Відтак, при встановленні меншої кількості базових станцій оператори зможуть покривати більшу територію. До речі, для цього стануть в нагоді вишки, які вже встановлені на території України.

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"Важливо, що будуючи мережі 4G, оператори збільшать своє покриття звичайним мобільним зв’язком. Адже ми всі знаємо, що в Україні, навіть у Київський області, є багато місць, де взагалі немає якісного мобільного зв’язку", – кажуть в Мінцифрі.

Дата

Конкретної дати запуску 4G у невеликих населених пунктах не називають. Однак, у Міністерстві обіцяють, що оператори мають забезпечити покриття швидкісним інтернетом протягом 24 місяців у кожному населеному пункті із населенням більше 2 000 осіб, а також на міжнародних та національних автомобільних дорогах.

Таким чином за два роки 90% населення України будуть мати доступ до 4G.

Ціна питання

Також у Мінцифрі повідомили у скільки обійшлись операторам ці ліцензії.

Київстар заплатив 261,6 мільйонів гривень

Vodafone-Україна – 229,6 мільйонів гривень

lifecell – 121,2 мільйонів гривень

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