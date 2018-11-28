5 найцікавіших блогерів-геймерів YouTube

Комп'ютерні ігри – важлива частина життя сучасної людини. Для когось вони просто спосіб розважитися, хтось перетворює їх в професійну діяльність, а хтось – в унікальний контент для свого відеоблогу. Сьогодні ми поговоримо про останні.

Разом з організаторами фестивалю ВідеоЖара в Києві ми вибрали п'ять найцікавіших YouTube-каналів геймерів.

Кількість глядачів: 7,8 мільйонів

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Канал Олега Брейна – один з найпопулярніших українських геймер-влогів в російськомовному сегменті YouTube. У 2011 році він запустив канал, виклавши проходження гри по Angry Birds, і з того часу регулярно публікує проходження найпопулярніших ігор. Відео з'являються майже щодня і зазвичай набирають більше 50 тисяч переглядів.

Цікаво, що довгий час автор приховував свою особистість, аж в травні 2017 він нарешті не з'явився перед публікою на фестивалі ВідеоЖара.

Кількість глядачів: 619 тисяч

Які найбільш прикрі досягнення можна отримати в іграх, чи є пасхалка (приховані посилання і цікаві моменти) в GTA, Half Life і Minecraft, про які баги забули творці найпопулярніших ігор – це і багато іншого вже не перший рік збирає творець цього каналу.

Кількість глядачів: 142 тисяч

Цей канал присвячений тематиці кіберспорту і якнайкраще розкриває питання. Тут автор бере інтерв'ю (в середньому вони тривають від 30 хвилин до години) з головними представниками цього явища в російськомовному сегменті YouTube.

Кількість глядачів: 1,4 мільйона

Про автора цього каналу любителі YouTube знають не тільки як про летсплейща, але і відомого косплейщика. Один з найвеселіших і щирих каналів в російськомовному сегменті.

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Кількість підписок: 1,2 мільйона

Звичайно, найпопулярнішими роликами цієї відеоблогерші стали огляди і летсплей на гру Sims. Треба сказати, що відео про сімі, який намагається народити сто дітей дуже заворожує. Для тих, хто не дуже любить цей симулятор життя, вона робить огляди і на інші ігри.

Нагадаємо, що фестиваль ВідеоЖара пройде в Києві 8-9 червня. Крім зустрічей з улюбленими відеоблогерами, там же буде величезна панель для геймерів. Дізнавайтеся більше на сайті фесту. Зараз у продажу доступні як звичайні квитки, так VIP. Крім того організатори оголосили конференцію для брендів.

Автор: Анастасія Волокита

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