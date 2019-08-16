5G в Росії працюватиме на "екзотичних" частотах: які проблеми чекають на росіян

Президент Росії Володимир Путін залишив військовим діапазон частот 3,4–3,8 ГГц. Зауважимо, саме ці частоти планувалося використати для розгортання мереж п’ятого покоління.

Про прийняття такого рішення повідомила газета "Ведомости", посилаючись на кілька власних джерел.

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Що відомо про рішення Путіна? У листі Ради безпеки назвали неможливим спільне використання діапазону цивільними операторами і Міноборони з "Роскосмосом". Президент підкріпив документ резолюцією "Згоден".

Таким чином, частоти 3,4-3,8 ГГц залишаються недоступними російським постачальникам послуг зв'язку.

До яких проблем це призведе? В такому випадку російські оператори можуть опинитися в ситуації, коли побудову мереж п'ятого покоління доведеться вести в "екзотичному" діапазоні 4,4-4,99 ГГц. Це призведе до складнощів при розгортанні у вигляді дефіциту обладнання і проблем з покриттям.

Фахівці відзначають, що технічно експлуатувати мережі 5G можна практично в будь-якому діапазоні, але варто враховувати, що чим вищий цей діапазон, тим менше його радіус покриття. Частоти 3,4-3,8 ГГц вважаються "золотим стандартом" по всьому світу.

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Основна проблема у використанні раніше розглянутого Мінкомзв'язку діапазону 4,4-4,99 ГГц в російських реаліях в тому, що на розробку сумісного обладнання може знадобитися від 5 до 7 років, а кількість зарубіжних аналогів обмежена.

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