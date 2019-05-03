5G в Україні: вже наступного року виставлять на продаж ліцензії

Вже в наступному році Національна комісія регулювання зв’язку та інформатизації виставить на продаж ліцензії на технологію 5G.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає "Економічна правда".

Читайте також: Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні

"Сьогодні у нас була зустріч з регулятором. Вони теж бачать велику перспективу цієї технології 5G. Ми сподіваємося, і це їхня позиція, що Україна наступного року зможе виставити на продаж перші ліцензії на 5G. Такий план регулятора, і ми його підтримуємо", – сказав Омелян.

Де працюватиме 5G. У квітні Володимир Омелян оголосив про запуск проекту "Інтернет речей на дорогах на базі технології зв’язку п’ятого покоління 5G". Він передбачає запуск технології на окремій ділянці дороги (21-ий кілометр Дніпровського шосе). У другій половині 2019 року протягом двох місяців учасники проекту будуть тестувати технологію інтернету речей на дорозі та збирати статистичні дані за допомогою мережі зв’язку 5G.

Проект будуть реалізувати Nokia та Vodafone Україна за підтримки Міністерства інфраструктури.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно