5G в Україні: вже наступного року виставлять на продаж ліцензії

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5G в Україні
5G в Україні / pandaily.com

Вже в наступному році Національна комісія регулювання зв’язку та інформатизації виставить на продаж ліцензії на технологію 5G.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає "Економічна правда".

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"Сьогодні у нас була зустріч з регулятором. Вони теж бачать велику перспективу цієї технології 5G. Ми сподіваємося, і це їхня позиція, що Україна наступного року зможе виставити на продаж перші ліцензії на 5G. Такий план регулятора, і ми його підтримуємо", – сказав Омелян.

Де працюватиме 5G. У квітні Володимир Омелян оголосив про запуск проекту "Інтернет речей на дорогах на базі технології зв’язку п’ятого покоління 5G". Він передбачає запуск технології на окремій ділянці дороги (21-ий кілометр Дніпровського шосе). У другій половині 2019 року протягом двох місяців учасники проекту будуть тестувати технологію інтернету речей на дорозі та збирати статистичні дані за допомогою мережі зв’язку 5G.

Проект будуть реалізувати Nokia та Vodafone Україна за підтримки Міністерства інфраструктури.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет 5G Володимир Омелян
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