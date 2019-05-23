6 додатків, що урізноманітнять сексуальне життя

Є чимало досліджень сексологів, автори яких стверджують, що міленіали демонструють значно нижчу сексуальну активність, ніж попереднє покоління. Головну проблему вбачають у засиллі ґажетів. Але девайси можуть урізноманітнити сексуальне життя. Їхній перелік читайте нижче.

iBrate

Цей додаток може перетворити смартфон у вібратор. Наскільки це буде гігієнічне і практичне використання девайса – вже інше питання.

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Де завантажити: iOS

3Fun

Це такий собі Tinder, але для людей, що хочуть зайнятися груповим сексом або потрапити на секс-вечірку. Тут можна знайти як гетеросексуалів, так і представників ЛГБТ-спільноти.

Де завантажити: iOS, Android

iKamasutra

Це справді віртуальна Камасутра. Там ви знайдете набір поз для сексу, а також їхній опис. До речі, там можна знайти пози, в яких займалися сексом герої відомих фільмів.

Де завантажити: iOS, Android

Couplete

У цьому додатку пари можуть відзначати свої важливі дати, створювати фотоальбоми і невеликі щоденникові записи тощо. Також сервіс передбачає наявність секретного чату.

Де завантажити: iOS, Android

Kindu

Програма для пар. Кожному з партнерів потрібно відповісти на ряд питань про свої уподобання - щодо відпочинку, сексу тощо. Потім додаток проаналізує відповіді і надаватиме поради щодо спільного проведення часу. Він підкаже, чи сходити вам сьогодні в кіно, зайнятися анальним сексом або інші інтимні поради.

Де завантажити: iOS, Android

SA

У додатку кожен з партнерів може вибрати одну тему - наприклад, оральний секс, домінування тощо. Відповідно до вибору програма запропонує зробити відповідні дії: доторкнутися до сосків партнера, помасажувати член.

Де завантажити: iOS

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