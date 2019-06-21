7 додатків, які допоможуть займатися йогою вдома

21 червня в усьому світі відзначають Міжнародний день йоги, заняття якою корисні для тіла, так і для психічного стану.

Займатися йогою найкраще під наглядом досвідченого вчителя, який допоможе відшліфувати техніку виконання асан. Проте, якщо такої можливості немає, то почати займатися йогою можна і вдома. Наприклад, з підказками додатків для смартфонів.

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Варто пам’ятати, що йога – не спорт. Тут головне правильно дихати, бути зібраним та уважним до свого тіла.

Daily Yoga

Додаток надає доступ до 45 занять, які містять 300 асан. Тренування розраховані на 3 рівні складності. :Можна встановити бажаний час тренування: від 5 до 45 хвилин.

Для Android та iOS

Universal Breathing: Pranayama

Додаток допоможе вивчити основи пранаями. Це комплекси вправ для спокійного діафрагмального дихання, яке є важливою складовою йоги.

Для Android та iOS

Track Yoga

Track Yoga добре підійде для тих, хто тільки починає знайомитися з йогою.З допомогою додатка можна крок за кроком розібратися в тонкощах практики та виробити звичку займатися постійно.

Для Android та iOS

Simply Yoga

Додаток також добре підходить для новачків. Тут добре пояснюють, як та що робити. Також у ньому можна встановити бажаний час заняття.

Для iOS

3D Yoga Anatomy

Цікавинка додатка у тому, що він показує, як працюють м'язи під час виконання асан. Тут є і спеціальний розділ присвячений опрацюванні глибоких м'язів, до яких звичайними рухами не добратися.

Для iOS

5 Minute Yoga

Додаток ідеально підійде для тих, у кого геть немає часу. Тут є 350 коротких уроків, виконання яких займе 5 хвилин.

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Для Android та iOS

Пранічне Дихання: Пранаяма та Медитація

Додаток не навчить йозі, але розкриє секрети правильного дихання та медитації. На заняття потрібно витратити від 7 до 15 хвилин день, проте для досягнення результату рекомендують займатися щоденно.

Для Android

Фото – Unsplash