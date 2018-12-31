7 найбезглуздіших інновацій 2018 року

2018 рік відзначився цікавими, а в деяких випадках, навіть революційними розробками. Однак, траплялись і такі пристрої та розробки, які не мають якоїсь практичної функції, та викликають логічне питання "навіщо цей продукт взагалі було створено?".

Видання Inc зібрало рейтинг найбезглуздіших інновацій, які були представлені у цьому році.

Робот-бармен

Цю розробку створила естонська компанія Yanu для закладів у аеропортах. Робот приймає замовлення, обробляє платежі, готує напої та, можливо, здатний навіть кілька разів пожартувати в процесі.

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Дитячий годинник

У цей антирейтинг потрапили також дитячі годинники MiSafes Kid’s Watcher Plus, які мають підтримку дзвінків і GPS. Однак, вони виявились ненадійними. Тож будь-хто з певними технічними навичками міг відстежити минуле і поточне місце розташування власника, підслухати розмови і зателефонувати нібито від імені батьків.

Розумний туалет

Американська компанія Kohler розробила розумний туалет Numi Toilet, який може синхронізуватись із голосовим помічником Amazon Alexa. Пристрій вміє піднімати кришку і активувати злив туалету по вашій команді. Також голосове управління дає змогу програвати плейлисти або запускати опалення кімнати. Але коштує новинка не мало – 8 тисяч доларів.

Валіза для картингу

Валіза-картинг від компанії Modobag коштує півтори тисячі доларів. Щоправда, в аеропортах чи на вокзалах на ній не дуже покатаєшся – вона не підходить для місць із хаотичним пересуванням людей.

Розумна шафа для білизни

Компанія Seven DreamersLaundroid створила концепт розумної шафи, що коштує 16 тисяч доларів. Щоб все спрацювало правильно, одяг перед завантаженням в Laundroid потрібно розстебнути і акуратно покласти на полицю. Цей процес ставить під сумнів саму ідею розумної шафи, адже на складання кожного предмета витрачається по 15 хвилин.

Розумна білизна

Компанія Myant розробила розумну спідню білизну Skiin, яку обладнали спеціальними датчиками. Вони мають відстежувати частоту серцевих скорочень, дихання і цикли сну. Зараз компанія розробляє інші функції – наприклад, можливість запускати Spotify-плейлисти на основі аналізу твого настрою або запуск термостата після вимірювання температури тіла.

Стіна-телевізор

Samsung представив телевізор The Wall з діагоналлю 146 дюймів. Він відповідає площі стіни в середньостатистичному будинку. Ціну поки не оголосили, але Samsung вже розповіла, що пристрій буде коштувати менше, ніж всі очікують. Портал CNet при цьому оцінив The Wall в 100 тисяч доларів.

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