8 порад від Google, щоб працівники не втрачали ефективності вдома

Аби зупинити стрімке поширення коронавірусу, практично у всіх європейських країнах запроваджено карантин. Багато працівники перейшли на віддалену роботу здому. Тож сервіс Google дав кілька порад, як не втратити продуктивність під час дистанційної роботи.

Підготуйте команду

Якщо ви керівник чи менеджер, заздалегідь подбайте про підготовку команди. Переконайтеся, що працівники забезпечені усіма необхідними інструментами та процесами, необхідними для віддаленої роботи.

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Створіть онлайн-чат чи групу для вашої команди.

Перевірте доступ до важливих документів. можна, наприклад створити спільний диск, де команда матиме доступ до файлів з будь-якого пристрою.

Плануйте зустрічі заздалегідь.Також переконайтеся, що всі вміють користуватися відеоконференціями.

Налагодьте комунікацію

Дуже важливо, щоб під час дистанційної роботи не страждала комунікація.

Щодня проводьте зустрічі, щоб залишатися на зв’язку з колегами, наприклад через відеоконференції.

Не забувайте роздавати завдання. Також можете використовувати програми для моніторингу виконання завдань (Jira, Basecamp, Redmine тощо).

Оберіть комфортне місце роботи / unsplash.com

Дотримуйтесь робочого етикет. Перевіряйте календарі колег перед тим, як запланувати зустрічі. А коли починаєте розмову в чаті, уточніть, чи зручно зараз розмовляти.

Не витрачайте цілий день на відеоконференції. Це хороший інструмент для комунікації, але постійні контакти можуть відволікати. Для контролю за виконанням завдань використовуйте чат, спільний документ або швидкий конференц-дзвінок.

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Знайдіть комфортне місце для роботи. На перший погляд, здається, що вдома вам буде комфортно будь-де. Однак, від тривалої роботи на дивані з ноутбуком на колінах може боліти шия або ноги. Тоб "приміряйте" кілька варіантів та виберіть найкомфортніший.



Також зверніть увагу, що місце має бути таким, щоб одночасно зосередитися на роботі і не заважати іншим.

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