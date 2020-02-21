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8 українських стартапів отримали від держави 9 мільйонів гривень

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Український фонд стартапів обрав 8 переможців / itc.ua

Український фонд стартапів обрав вісім переможців серед українських стартапів, які отримають від держави близько 9 мільйонів гривень у вигляді seed- і pre-seed-грантів.

На нагородженні переможців був присутній і президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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"Це допомога маленькому бізнесу стати великим бізнесом. Ми хочемо, щоб молоді підприємці отримали реальний шанс втілити свої сміливі мрії, сміливі ідеї у життя", – каже Зеленський.

Хто ж отримав гранти

Seed-гранти у розмірі по 50 тисяч доларів (це 1 250 тисяч гривень) отримали такі стартапи

  • Стартап AeroDrone на комплексні рішення на базі безпілотних літаків;
  • GeoDesign info, що розробляє аналітичний онлайн-центр;
  • BIOC для роботи над технологією нанополімерізації для отримання біопластику;
  • FieldBI, що працює над аналітично-експертною системою для стейкхолдерів ринку;
  • "Правомен", що розробляє автоматизований помічник щодо побутових та юридичних питань для допомоги населенню;
  • Framiore – бренд одягу з власним R & D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.

8 українських стартапів отримали від держави 9 мільйонів гривень

Ще один етап нагородження відбудеться 25 лютого

Окрім того, pre-seed гранти у розмірі 25 тисяч доларів (625 тисяч гривень) отримали:

  • Pytag – торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном
  • BioBin, що створив мобільний додаток для кращого впливу на навколишнє середовище.

Загалом на участь у конкурсі подали 1200 заявок. Як пообіцяли організатори, уже 25 лютого відбудеться другий етап, де нагородять ще одну команду переможців.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Олексій Гончарук Володимир Зеленський Стартап Новини Техно Техно IT-бізнес
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