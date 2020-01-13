9 дивних продуктів Xiaomi, про які ви могли не знати

Компанія Xiaomi для багатьох — це лише виробник смартфонів. Але окрім цього компанія відома тим, що випускає величезну кількість різноманітних продуктів. Іноді Xiaomi робить дійсно дивні продукти. Ми зібрали 9 продуктів Xiaomi, про які ви навряд чи знали.

Універсальний перекладач

Перекладач Xiaomi Mijia

Фанати Star Trek добре пам’ятають універсальний перекладач на борту корабля Enterprise. Хоча наука ще далеко від винайдення дійсно універсального перекладача, як у фантастичних фільмах, але Xiaomi вже виготовляє доволі цікавий девайс.

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Перекладач Xiaomi Mijia — це пристрій, що схожий на смартфон. Він має кілька мікрофонів та камеру на задній панелі. На екрані діагоналлю 4,1 дюйми можна переглядати перекладений тексту в режимі реального часу.

Девайс розуміє 18 мов. Шість вбудованих мікрофонів можуть записувати мову та моментально перекладати аудіо.

Рація (walkie-talkie)

Рації Xiaomi працюють на відстані до 5 км. Окрім того, Mijia Walkie-Talkie має FM-радіо та Bluetooth. Девайс можна приєднати до смартфону, що дасть змогу передавати через додаток своє місцезнаходження та короткі повідомлення на іншу рацію навіть без мобільного покриття чи wi-fi.

Бездротова зарядка для смартфонів у автомобілі

Бездротова зарядка для смартфонів від Xiaomi

Автомобільна безпровідна зарядка дає змогу легко заряджати смартфони. Девайс чіпляється на приладну панель або до вентиляційного отвору, там зручно тримати телефон. Окрім зарядки на 20 Вт, пристрій має вбудований вентилятор для активного охолодження смартфону.

Дозатор мила

Дозатор мила Xiaomi

Саме так — один із найпопулярніших виробників смартфонів також виготовляє дозатори для мила. Девайс має інфрачервоний детектор руху на нижній панелі. Достатньо піднести руку, щоби дозатор видав порцію рідкого мила.

Тример для волосся в носі

Тример Mijia

Важко зрозуміти, чому Xiaomi взявся виготовляти засоби гігієни, але факт є фактом. Після електробритв, Xiaomi взявся за випуск тримерів для волосся в носі.

Тример Mijia — це не високотехнологічний девайс, але його однозначно треба включити до списку дивних продуктів компанії. А ще він дешевий, простий і стильний.

Інфрачервоний кран для води

Розумний кран від Xiaomi

Розумний кран від Xiaomi — це дуже зручне рішення для будь-якого крану в домі. Як і дозатор мила, смарт-кран має інфрачервоний датчик, що вмикає воду, коли піднести до нього руку.

Ninebot Unicycle

Моноколесо Ninebot Uncycle

Досить про тримери. Ninebot Uncycle — це колесо з мотором, що дає змогу рухатись із нахилом до 25 градусів. Його максимальна швидкість складає 45 км/год, що робить девайс доволі небезпечним, якщо його достатньо розігнати.

Xiaomi рекомендує не перевищувати швідкість 20 км/год. Unicycle може проїхати до 90 км на одній зарядці, діаметр колеса складає 18-дюймів (46 см).

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Mijia Balance Wheel

Одноколісні скейти Mijia Balance Wheel

Пара одноколісних скейтів із мотором — це Mijia Balance Wheel. Максимальна швидкість — 12 км/год. Девайс не має пасків безпеки немає ремінців, отже тримати баланс буде непростою задачею. Пристрій має вантажопідйомність до 100 кг і запас ходу в 45 хвилин.

Відкривач вина

Розумний коркотяг Xiaomi

Наостанок – відкривач пляшок вина Xiaomi. Як і більшість продуктів компанії, він має стильний дизайн. По суті це моторизований коркотяг, який може відкрити пляшку вина за 6 секунд.

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