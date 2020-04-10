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А раптом не лише геймпад: художник показав свій дизайн PlayStation 5

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PlayStation 5 (вигаданий дизайн художника) / Twitter

Нещодавно представлений геймпад DualSense для PlayStation 5 породив в мережі купу жартів на адресу японських дизайнерів. Цього разу до теми приєднався справжній професіонал – художник Пол Робінсон, який спробував створити дизайн консолі, відштовхуючись від дизайну геймпада.

Дизайн консолі

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При створенні тривимірної моделі Пол Робінсон явно орієнтувався на зовнішній вигляд Xbox Series X – в кінці вийшов такий же прямокутний паралелепіпед з гратами для вентиляції зверху і накладками на гранях.

Колірна палітра відповідає геймпаду DualSense – білий колір як основа, але з чорними вставками і невеликими вкрапленнями синього. При цьому художник пропрацював свій варіант дизайну PS5 до дрібниць: навіть вентиляційні отвори виконані у фірмовому стилі PlayStation – повторюваним візерунком із символів "трикутник", "коло", "хрест" і "квадрат".

Коли покажуть офіційну версію дизайну

Наскільки вигаданий дизайн художника Пола Робінсона був близький до істинного, користувачі дізнаються вже дуже скоро. У своєму зверненні до фанатів PlayStation, опублікованому нещодавно в офіційному блозі компанії, президент Sony Interactive Studios Джим Райен заявив, що презентація зовнішнього вигляду консолі відбудеться "в найближчі місяці".

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Sony PlayStation Техно Ґаджети
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