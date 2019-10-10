Абсолютне божевілля: нобелівський лауреат розкритикував ідею колонізації планет

Астрофізик Майкл Мейор, який отримав Нобелівську премію з фізики, вважає, план людства щодо колонізації інших планет зазнає краху. Він вважає такі плани "абсолютним божевіллям".

Як передає phys.org, Мейор говорив про екзопланети, які є об'єктом його дослідження. Він вважає, що людство не зможе туди мігрувати.

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Вчений пояснив, що будь-які планети за межами Сонячної системи розташовані занадто далеко від Землі, щоб людина долетіла туди.

"Ми говоримо про сотні мільйонів днів, використовуючи ті засоби, які у нас є сьогодні. Ми повинні дбати про нашу планету, вона дуже красива і як і раніше абсолютно придатна для життя", – наголошує вчений.

Що відомо про Майкла Мейора? Він був першим вченим, який виявив планету поза Сонячною системою в 1995. Після цього вчені виявили понад 4000 екзопланет. Цього року його разом із вченими Джеймсом Піблсом та Дідьє Келом нагородили Нобелівською премією з фізики.

Що таке екзопланета? Це планета, розміщена за межами Сонячної системи. Вона дрейфує космічним простором, або обертається навколо якоїсь зорі, як Сонце. Станом на 2019 рік було зареєстровано та підтверджено 4107 екзопланети в 3057 системах, у 667 з яких, є більше однієї планети.



Такі планети особливо цікавлять наших вчених, адже потенційно на них може існувати життя, або ж вони можуть бути придатними для життя людини.

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